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Турецкий дипломат погиб при атаке вооруженных людей на ресторан в Ираке

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 Турецкий дипломат погиб при атаке вооруженных людей на ресторан в Ираке

Багдад, 17 июля. Сотрудник генерального консульства Турции в Ираке погиб во время нападения на ресторан в Эрбиле, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

«Сотрудник нашего генконсульства в иракском Эрбиле погиб в результате вооруженного нападения, совершенного за пределами дипмиссии», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Анкара тесно сотрудничает с иракскими властями для установления личностей нападавших.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что три турецких дипломата, в том числе заместитель генконсула, погибли в Эрбиле. Два вооруженных человека обстреляли ресторан, где находились сотрудники турецкой дипмиссии. Иракские спецслужбы оцепили место происшествия, ведутся поиски нападавших. Посольство Турции в Багдаде пока не опровергло информацию о гибели трех человек, должности дипломатов не уточняются. «Царьград» со ссылкой на местные СМИ сообщил о двоих погибших и нескольких пострадавших.

Стоит отметить, что Эрбиль является столицей Иракского Курдистана – автономной части Ирака. Турция неоднократно высказывалась против независимости Иракского Курдистана.

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