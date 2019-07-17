МИД РФ считает, что закон о языке чреват осложнением гражданской войны на Украине

Москва, 17 июля. Вступление в силу закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни — глобальная проблема, документ идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат назвала день вступления в силу закона, подписанного еще пятым президентом Украины Петром Порошенко, печальной датой.

«Дело не в его названии, дело в его сути. Он фактически легализует украинизацию полиэтнического украинского общества, подавляющее большинство которого предпочитает использовать русский язык», — подчеркнула Захарова.

Она указала, что теперь украинский язык, согласно документу, необходимо использовать во всех сферах жизни. Он должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, а также в больницах и в сфере обслуживания. Исключения в законе на использование украинского языка касаются частного общения и религиозных обрядов.

Захарова считает, что вступивший в силу закон идет вразрез с минскими соглашениями, а это может привести к осложнению гражданского конфликта в Донбассе.

«16 июля состоялось заседание Совбеза, выступившая замсекретаря ООН [Розмари] Ди Карло признала необходимости соблюдения особенностей языковых культурных всех групп населения Украины», — указала дипломат.

Он обратила внимание на конфликт, разросшийся на Украине в связи с принятием закона. В частности, депутаты от партии «Оппозиционный блок» уже внесли в Верховную раду предложение об отмене этого документа.

«Это признак хаоса, который сейчас в стране», — заключила она.

Напомним, перед уходом экс-глава Украины Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».

Авторами инициативы об отмене документа выступили депутаты Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. В предложении подчеркивается, что закон был принят с грубыми нарушениями. Парламентарии заметили, что не допустят разжигания языковой войны в стране. Они выступили за «свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств».