В Госдуме отреагировали на угрозы ИГИЛ устроить теракты в туррайонах Туниса

Если российские спецслужбы подтвердят угрозу жизни для граждан Российской Федерации, то в целях защиты россиян целесообразным будет ограничить перелеты на территорию Туниса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) выпустили видео, в котором пообещали, что будут проводить террористические акты в зонах туристического отдыха. То есть там, где отдыхают европейцы, включая граждан России.

«Конечно, граждане Российской Федерации должны быть свободны в своих перемещениях и действия. Мы выступаем всячески за максимальное количество свобод, но если свобода может стоить жизни, то в отдельных случаях можно говорить о каких-то ограничениях. Если соответствующая информация нашими спецслужбами будет воспринята как имеющая под собой основу и будет принято решение [о приостановке полетов в Тунис], я думаю, это окажется правильным решением», — пояснил Александр Шерин.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что Тунис был и остается страной, во многом ориентирующейся на развитие туризма и привлечение иностранцев. Но политическая нестабильность после Арабской весны и, главное, многочисленные теракты делают это государство крайне опасным для всех его посещающих.

«Туризм — важная часть доходов бюджета страны, поэтому отказываться от него ее власти явно не намерены. Это подтверждает ощутимое снижение цен, с помощью которого в потенциально смертельно опасное место тунисцы пытаются привлечь туристов», — рассказал Сергей Простаков.

По мнению эксперта, в плане же обеспечения безопасности принципиальных изменений в стране не произошло. Призывы международных террористов устраивать новые теракты в Тунисе показывают, что это государство они видят слабым звеном в Северной Африке и продолжают расшатывать его. Посещать при этом данную страну, в которой уже не раз гибли иностранцы от рук террористов, в качестве туриста — очень странная и крайне опасная затея.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому сегодня Тунис представляет собой государство, в котором активно орудуют террористы; существует реальная угроза для жизни туристов, в том числе из России.

1 Организация запрещена на территории РФ.