Захарова сообщила, что Пентагон наращивает численность американских ЧВК в Сирии

Москва, 17 июля. Пентагон наращивает численность сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) в Сирии на фоне сокращения контингента США в САР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, численность персонала американских ЧВК в Сирии превышает четыре тысячи человек.

«Командование вооруженных сил США в связи с сокращением контингента увеличивает численность ЧВК [в Сирии]. Сообщается, что численность персонала ЧВК превышает четыре тысячи человек. Переброска осуществляется на авто, группами. Готовят лояльные Вашингтону боевые отряды. Руководство деятельностью ЧВК осуществляет объединенное командование ВС США», — сообщила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американские наемники будут находиться в Сирии незаконно и в нарушение всех норм и правил.

Напомним, США возглавляют международную коалицию, которая с 2014 года проводит в Сирии и Ираке свои операции. При этом американские войска действуют на территории САР незаконно и без согласия Дамаска. В конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выведут свои силы из Сирии, однако этого до сих пор не произошло.

Война в Сирии началась в 2011 году. Сейчас власти страны проводят активную работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев в родные дома. Российские и турецкие военные мониторят режим прекращения огня в САР. Они регулярно фиксируют нарушения со стороны боевиков.