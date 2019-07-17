Эксперт разъяснил цель фейка СБУ о водителе тягача «Бука», якобы сбившего MH17

Очередным фейком, призванным отвлечь внимание от вины Киева в гибели авиалайнера Boeing-777 рейса MH17, назвал военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad) вброс Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», якобы сбивший малайзийский авиалайнер летом 2014 года над Донбассом.

«Фейки, которые были озвучены в Киеве сегодня, в том числе о водителе «Бука», и вообще вся эта активность украинских спецслужб приурочены к дате — пятой годовщине гибели MH17, — отметил военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Понятно, что все эти вбросы готовились загодя и что, если бы там были какие-то реальные факты, Киев мог их обнародовать еще два года назад».

Однако, по словам Рожина, скорее всего, СБУ сочла несущественной информацию, полученную два года назад от задержанного водителя.

«Два года назад СБУ не стала использовать эту информацию из-за ее маловажности, — говорит эксперт. — Но, поскольку Киеву понадобилось срочно показать свою активность, вытащили эту историю, явно сконструированную под конкретную дату, чтобы продемонстрировать, что какое-то расследование идет, какая-то фактура копится».

На самом деле все это элемент информационно-психологической войны, а никак не реальное расследование, говорит собеседник ФАН.

«Спецслужбы Украины в данном случае, как раньше, выступают в этом деле в качестве поставщика горячих новостей для западных медийных агентств для поддержания антироссийского тренда. А новые вбросы появляются, чтобы придать «расследованию» хоть какое-то правдоподобие».

Рожин провел аналогию с «делом Скрипалей», которое британские спецслужбы тоже максимально растянули во времени, чтобы все успели забыть о полной нестыковке в «уликах».

«Так что все эти вбросы СБУ не для того, чтобы «прижать Россию к стенке», а исключительно для создания определенной медийной истории на Украине и на Западе», — резюмировал Борис Рожин.

Заявление о задержании водителя автотягача, перевозившего «Бук», озвучил замначальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков. При этом ни имя водителя, ни время его задержания обнародованы не были, что еще больше заставляет усомниться в правдивости этой истории.

В качестве подтверждения Маяков продемонстрировал некое видео, которое якобы «помогло» через три года (то есть еще два года назад) задержать владельца тягача, когда он пересекал границу подконтрольной Украине территории с РФ.

«Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», — сказал Маяков.

Отметим, если верить СБУ, таинственный водитель был задержан два года назад, однако его показания ни в самопальных «расследованиях», которые ведут различные интернет-структуры, ни в материалах вполне официальной международной следственной группы, судя по всему, никак не фигурировали.

При этом СБУ утверждает, что уже установила более 150 человек, якобы причастных к транспортировке самоходной установки «Бук-М» с территории России. Киев не устает заявлять, что именно из этой установки был сбит малайзийский самолет рейса MH17.

Москва неоднократно приводила неопровержимые доказательства, что установка «Бук», из которой мог быть сбит малайзийский Boeing, никак не могла быть вывезена из России, поскольку еще с советских времен находилась на территории Украины.

Напомним, 17 июля 2014 года под Донецком разбился Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, все, кто находился на борту. Группа международных следователей пытается косвенно обвинить в крушении военнослужащих ДНР, а также Россию. Москва и руководство Донецкой Народной Республики категорически отвергают все эти обвинения.