Сын умершей москвички заявил, что Соболь подделала подпись его матери

Москва, 17 июля. Незарегистрированный из-за большого количества бракованных подписей кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь подделала в подписном листе подпись умершей москвички. Об этом сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского», ссылаясь на сына покойной женщины, пребывающего в шоке от методов соратницы блогера Алексея Навального.

Канал «Шавки Красовского» опубликовал фото подписного листа Соболь, в котором фигурирует имя некой Антонины Ивановны Ларчевой. Отмечается, что специалисты связались с сыном женщины, который заявил, что паспорт изъяли после смерти матери в апреле.

«Ничего подписать она не могла», — говорится в сообщении.

«Шавки Красовского» утверждают, что в подписных листах протеже Навального четыре «мертвые души»: давно умершие москвичи, которые якобы оставили свой автограф за нее.

Автор канала также напомнил одиозной активистке, что за использование данных покойных людей на горизонте ее жизненного пути может всплыть уголовное дело.

«Если у Соболь нет проблем с совестью, то вероятно, будут проблемы с законом – в Мосгоризбиркоме вчера заявили, что по факту сдачи в избирком подписей умерших могут быть возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Мосгоризбирком 14 июля отказал протеже Навального в регистрации кандидатом в МГД в 43-м избирательном округе. Спустя два дня аналогичный вердикт вынесла окружная комиссия.

Как стало известно, решение не регистрировать скандалистку было принято в связи с обнаружением в ее подписных листах 14,67% недействительных подписей. Согласно закону, доля брака должна составлять не более десяти процентов.

Примечательно, что ранее не раз всплывали видеоматериалы, где «активисты» в столичных квартирах рисовали автографы в пользу оппозиционеров, в том числе Соболь. Помимо этого, в списках фигурируют персональные данные давно умерших людей.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало в фильме «Анатомия протеста» о методах работы оппозиции, которые были использованы в ходе избирательной кампании.