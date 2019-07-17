В Совфеде прокомментировали петицию с просьбой к Зеленскому «выкупить» Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили «выкупить» Крым у России, соответствующая петиция была размещена на сайте главы государства.

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену <…> Также можно выкупить Крым», — пишут авторы петиции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей справедливо заметил, что Россия никогда не пойдет на передачу собственных территорий третьим странам. Тем более что после распада СССР Киев всячески унижал и дискриминировал крымчан. Социальная справедливость была восстановлена только после референдума 2014 года.

«Во-первых, хотелось бы отметить, что авторы петиции являются недальновидными, несерьезными людьми. Во-вторых, даже если гипотетически предположить, что подобное соглашение было бы возможно, у Украины не хватило бы средств. Для России Крым — бесценная земля, она не продается и никогда не вернется в состав Украины. Полуостров воссоединился с Россией навечно», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский парламентарий посоветовал Зеленскому избегать абсурдных заявлений в адрес Крыма и России в целом. Он отметил, что агрессивная риторика однозначно не пойдет на пользу отношениям между двумя соседними государствами.

«Я бы хотел напомнить Зеленскому, что политика строится на реальных делах и объективной оценке ситуации. Политика должна согласовываться с объективной действительностью. Предыдущий киевский режим выстраивал свою политику на основе неких субъективных мнений и фантазий, игнорировал реалии, которые сложились на Украине после распада Советского Союза, что в итоге и привело к развалу страны», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России весной 2014 года, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал всем нормам внутреннего и международного права. Несмотря на законность волеизъявления избирателей, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.