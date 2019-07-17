Отставка главы Николаевской области может повлиять на исход выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Бони уйти в отставку. Глава Украины обосновал данное решение неудовлетворительным состоянием местного аэропорта и неэффективным использованием бюджетных средств при его ремонте.

Зеленский заявил, что «с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов», в первую очередь касательно эффективности использования средств.

«Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты», — сказал президент, обращаясь к губернатору Николаевской области.

Замена одного главы региона существенно не изменит ситуацию во внутриполитическом пространстве Украины, считает украинский политолог Александр Дудчак.

«Однако это важные посты, особенно в преддверии выборов. Люди, которые руководят областью, могут повлиять на исход голосования. Мы помним, как это происходило при Порошенко. Но до тех пор, пока предыдущая команда остается у власти, они надеются пройти в парламент немалым числом. Зеленского ставят в ситуацию, когда он не может все решать в государстве. Осталось четыре дня до назначения на ответственные позиции. Но лучше подождать небольшой промежуток времени и потом говорить о том, собирается ли что-либо делать Зеленский. Возможно, он будет продолжать прежнюю линию, просто переставив своих людей, и коррупционные схемы будут продолжать действовать. Это просто работа в пользу других персон или других финансово-политических структур, а для населения ничего не изменится», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас Киев также является бандитским городом, т. к. «там стреляют каждую минуту», подчеркнул эксперт. «Любой город Украины не в лучшем положении. Это повод надавить на местные власти», добавил Дудчак.

Раннее сообщалось, что встреча с президентом Украины была организована в связи с существующей криминальной обстановкой в регионе, рейдерскими захватами и коррупцией.