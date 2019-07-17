Лавров обсудит с экс-генсекретарем ОБСЕ проблемы русскоязычного населения на Украине

Москва, 17 июля. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 июля встретится с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. Об этом на брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, стороны обсудят ряд актуальных вопросов. Захарова подчеркнула, что назначение Валовой на пост гендиректора отделения ООН в Женеве «является признанием ее профессиональных и личных качеств».

Официальный представитель МИД РФ проинформировала, что с 22 по 26 июля в России будет находиться в рамках рабочего визита итальянский дипломат и бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. Он встретится с членами Госдумы и Совета Федерации РФ. По словам Захаровой, Лавров обсудит с Заньером проблемы русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики.

Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья проведут переговоры 24 июля в Гаване.