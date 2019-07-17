Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Москва, 17 июля. Продажу спиртных напитков в небольших магазинах в жилых домах необходимо запретить и вывести ее в крупные алкомаркеты. Такое мнение выразил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его мнению, продавать спиртные напитки необходимо в удалении от жилой застройки. В малых населенных пунктах или сельской местности, где такое правило ввести проблематично, он предлагает ввести ограничения по времени реализации товара.

«Очень показателен в этом отношении опыт Чечни, где время продажи алкоголя сократили до минимума», — цитирует его «Парламентская газета».

Эксперт объяснил, что табак и алкоголь выступают факторами, снижающими продолжительность жизни населения. Брюн обратил внимание также на социальные последствия продажи алкоголя в жилых районах.

«Во дворах играют дети, они смотрят на поведение взрослых, начинают повторять», — указал он.

Брюн добавил, что возраст для покупки алкоголя, по его мнению, необходимо повысить до 21 года. Соответствующий вопрос решается в настоящее время, подчеркнул эксперт и выразил надежду на то, что инициативу Минздрава поддержат.

Ранее стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует поднять вопрос о снятии действующего в России запрета на оборот и производство слабоалкогольных тонизирующих напитков. Некоторые участники ЕАЭС полагают, что российские власти создали дополнительный барьер для оборота данной продукции на рынке союза.

Выпуск и продажа алкогольных энергетиков были запрещены в России с 1 января 2018 года. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный, власти страны имеют право не возвращать слабоалкогольные тонизирующие напитки на полки российских магазинов.