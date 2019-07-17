Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Брежнева рассказала о необычном способе омоложения

382
0 Оставить комментарий

Брежнева рассказала о необычном способе омоложенияМосква, 17 июля. Популярная певица Вера Брежнева в своих социальных сетях раскрыла необычный способ омоложения.

Поклонники исполнительницы, посмотрев последние фото певицы, обратили внимание, что на ее шее «красуется» сетка коричневого цвета. Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды сцены, что это.

«Простите за любопытство, это тейпирование на шеи?» — спросил у звезды поклонник.

«Да», — написала в ответ 37-летняя артистка.

Брежнева рассказала о необычном способе омоложенияКак отмечают СМИ, судя по всему, певица не использует ни инъекции, ни пластику. В связи с этим пресса предположила, что сохранять молодость бывшей солистке коллектива «ВИА Гра» помогают именно тейпы.

Тейп — это клейкая лента из ткани, которая напоминает чем-то пластырь. Его используют для фиксации и поддержки суставов. Чаще всего яркие ленты можно увидеть на телах спортсменов, которые зачастую используют тейпы для восстановления и фиксации мышц.

Косметологи также решили воспользоваться этими пластырями в своей работы. Они внедрили тейпы, которые немного отличаются от спортивных, в систему ухода за лицом. Отмечается, что большинство пластырей пропитаны полезными компонентами, вроде пептидов и гиалуроновой кислоты. Как считают эксперты, эти клейкие ленты помогают избежать инъекций ботокса, также это методика в косметологии является профилактикой мимических морщин.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров