Брежнева рассказала о необычном способе омоложения

Москва, 17 июля. Популярная певица Вера Брежнева в своих социальных сетях раскрыла необычный способ омоложения.

Поклонники исполнительницы, посмотрев последние фото певицы, обратили внимание, что на ее шее «красуется» сетка коричневого цвета. Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды сцены, что это.

«Простите за любопытство, это тейпирование на шеи?» — спросил у звезды поклонник. «Да», — написала в ответ 37-летняя артистка.

Как отмечают СМИ, судя по всему, певица не использует ни инъекции, ни пластику. В связи с этим пресса предположила, что сохранять молодость бывшей солистке коллектива «ВИА Гра» помогают именно тейпы.

Тейп — это клейкая лента из ткани, которая напоминает чем-то пластырь. Его используют для фиксации и поддержки суставов. Чаще всего яркие ленты можно увидеть на телах спортсменов, которые зачастую используют тейпы для восстановления и фиксации мышц.

Косметологи также решили воспользоваться этими пластырями в своей работы. Они внедрили тейпы, которые немного отличаются от спортивных, в систему ухода за лицом. Отмечается, что большинство пластырей пропитаны полезными компонентами, вроде пептидов и гиалуроновой кислоты. Как считают эксперты, эти клейкие ленты помогают избежать инъекций ботокса, также это методика в косметологии является профилактикой мимических морщин.