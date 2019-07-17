Депутат Госдумы призвал признать Порошенко международным преступником

Симферополь, 17 июля. Бывшего президента Украины Петра Порошенко нужно признать международным преступником за его действия против населения Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

Напомним, ранее директор украинского госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство возбудило 11 уголовных дел, главными фигурантами которых являются Петр Порошенко и другие высокопоставленные лица, передает НСН.

«Порошенко мало судить только по украинским законам. Экс-президента Украины и команду его соратников нужно признать международными преступниками. Порошенко должен, в том числе, ответить за войну на Донбассе, диверсии и блокады Крыма, провокацию в Керченском проливе», — прокомментировал Шеремет сообщение главы украинского госбюро расследований.

Российский депутат дал совет экс-президенту Украины и его соратникам «сушить сухари и гладить полосатую одежду». Кроме того, Шеремет подчеркнул, что никто не нанес Украине большего вреда, чем Порошенко.

«Я уверен, что в ближайшее время на Украине пройдут громкие дела не только по Порошенко, но и его соратникам, которые не успели еще убежать за границу, обокрав свою страну», — сказал депутат в комментарии РИА Новости.

Отметим, что 17 июля Петр Порошенко должен был прийти на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Бывший президент Украины должен был дать показания в качестве свидетеля, однако на допрос Порошенко не явился, сообщает «ФедералПресс».

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков дал комментарий Федеральному агентству новостей и пояснил, зачем против Порошенко возбудили 11 уголовных дел. Специалист считает, что таким образом новая власть Украины сводит счеты со своими предшественниками.