«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

Санкт-Петербург, 17 июля. Социальная сеть «ВКонтакте» готовится запустить собственный сервис знакомств Lovina. В настоящий момент сервис тестируют сотрудники компании.

Пользователи «ВКонтакте» обнаружили в социальной сети закрытую верифицированную группу, в которой состоят более 40 сотрудников компании. На опубликованных в группе скриншотах видно, что новый сервис позволит обмениваться сообщениями и свайпить фото собеседника.

В пресс-службе социальной сети комментировать новый сервис отказались. Однако директор по продукту соцсети Иван Козлов рассказал в Facebook, что протестировать сервис можно, только став сотрудником компании.

Ранее во «ВКонтакте» появился сервис заказа такси «Ситимобил». Оплатить услугу можно через систему платежей соцсети VK Pay.