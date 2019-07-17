«Исламская партия Туркестана»* усиливает линию разграничения с армией Сирии в Латакии

Продолжает поступать информация о переброске боевиками дополнительных сил на позиции, расположенные на северо-востоке провинции Латакия. По сообщению сирийского источника в социальной сети Facebook (@abbad.syriadze.7), в район поселения Калаз-Тахтани недавно прибыла большая колонна с террористами «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ).

На одной из машин вместе с черным знаменем джихадистов был установлен отличительный голубой флаг этой террористической группировки.

Согласно информации того же источника, на днях рядом с городом Кабана, который находится примерно в 15 километрах к югу от Калаз-Тахтани, местные жители видели более двадцати автомобилей повышенной проходимости, двигавшихся со стороны Джиср аш-Шугура на западе соседнего Идлиба. Четыре из них были оснащены минометами. В составе колонны также следовали две грузовые машины, перевозившие артиллерийские орудия.

Недавно также стало известно о том, что в районе населенного пункта Сирмания в трех километрах восточнее Кабаны занимает позиции бандгруппа «Исламской партии Туркестана» численностью более 100 боевиков. Всего по оценкам экспертов в этой местности сосредоточено до двух тысяч террористов.

Становится очевидным, что лидеры джихадистов не отказались от намерения возвратить контроль над ранее утраченными территориями, а также завоевать новые и продолжают наращивать группировку в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации.

При этом для восполнения потерь на линии соприкосновения главари бандформирований активизировали насильственную мобилизацию жителей Идлиба в свои ряды. Как передавал ранее местный источник, принудительной вербовке подвергаются, в частности, и дети.