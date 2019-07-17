В ФНС заверили, что обновление системы не повлияло на работу ЗАГСов

Москва, 17 июля. Технических сбоев в работе ЗАГСов не было — шло обновление системы, которое не могло помешать регистрации браков в офлайн-режиме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как отметил официальный представитель ФНС России Борис Беляков, никаких сбоев не было — в настоящее время идет обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было известно заблаговременно. Он подчеркнул, что на внесение актовых записей в систему не влияют отключения связи, неисправности оборудования или обновления.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС», — объяснил Беляков.

По его словам, актовая запись будет внесена в базу автоматически после того, как завершится обновление или восстановится связь, передает телеканал «360».

Он заверил, что в период обновления регистрировать акты и предоставлять государственные услуги можно.

Ранее сообщалось о сбоях в работе ЗАГСов в разных регионах страны. Позднее стало известно, что в общероссийской системе ЗАГСов идет процесс обновления.