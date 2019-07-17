Киркоров нецензурно обругал Бузову, предложившую спеть дуэтом

Москва, 17 июля. Звезда проекта «Дом-2», российская певица Ольга Бузова в эфире передачи Comment Out на YouTube решила разыграть своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова.

По заданию ведущего артистка позвонила известному исполнителю и предложила дуэтом спеть новую песню, которая, по ее мнению, точно станет хитом. Бузова в разговоре с Кирокоровым уточнила, что в тексте композиции мало слов, она имеет сексуальный подтекст.

«Это будет бомба, такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах», — отметила певица.

«Король» российской эстрады на предложение отреагировал положительно, заметив, что не раз предлагал ей совместные выступления, но всегда получал отказы. Тогда Бузова, еле сдерживая смех, напела коллеге будущий «хит», который больше был похож на стихотворение для малышей.

При этом она не предупредила собеседника, что разговаривает с ним по громкой связи и при свидетелях. Киркоров, поняв, что стал жертвой розыгрыша, разозлился и нецензурно обругал девушку и послал ее пойти с такими песнями к Николаю Баскову, который, по его мнению, точно не откажется от такого предложения.

Стоит отметить, что это не единственный примечательный случай, который произошел в рамках этого выпуска шоу. Телеведущая также унизила резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. Артистка удалила его из друзей в социальной сети, а затем грубо ответила на его закономерный вопрос о том, что между ними случилось.

Вместе с Бузовой в шоу принимал участие нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов. Ему предложили полежать в гробу, а также потереть морковку в рот Бузовой. Ведущий также дал задание спортсмену написать неприятный комментарий в Instagram актера Дмитрия Нагиева. В качестве альтернативы футболист мог перечислить около 400 тысяч рублей на замену кровли сельского Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Смолов принял решение помочь учреждению.