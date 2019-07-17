Фотовыставки «Вода России» откроются на вокзалах Москвы и Петербурга

Фотоконкурс Минприроды РФ «Вода России» проводился с высокой целью: пробудить в гражданах экологическую сознательность через тягу к прекрасному. Это ежегодное мероприятие входит в комплекс одноименной федеральной просветительской программы. В общей сложности на суд жюри было представлено более 3,1 тысячи фоторабот профессионалов, любителей и даже совсем юных авторов.

Фотографии оценивали известные художники и фотографы, среди которых Михаил Каламкаров, Павел Дудников, Шалва Епхошвили, Максим Новиковский. Председателем жюри выступил Сергей Степанович Коскин, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России.

«Поразительная красота и водное богатство отражены в работах участников фотоконкурса. Я считаю, что наши фотовыставки на центральных вокзалах Москвы и Петербурга напомнят людям в суете городской жизни о том, как прекрасны, величественны могут быть наши водоемы, а также о том, что им нужна наша помощь и защита», — отметил Коскин.

Панорамная съемка и подводный мир, легендарные водные символы России, городские реки и горные озера — на фотографиях участников представлена богатейшая палитра водного мира России. Например, зимний рассвет на Мойке принес победу фотографу-любителю Денису Гарипову в номинации «Город и вода», а летний вечер на Саяно-Шушенской ГЭС вдохновил юную победительницу в номинации «Властелины воды» Алину Бардову. Уже совсем скоро работы 14 победителей выставят в Москве на Ленинградском, Курском, Казанском, Павелецком и Ярославском вокзалах, а также на территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге.