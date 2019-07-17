«Сумасшедший папаша» Шепелев рассказал, сколько времени проводит с сыном

Москва, 17 июля. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как ему удается продолжать строить карьеру и воспитывать ребенка.

Сейчас Шепелев вместе с сыном Платоном отдыхает в Италии. В своем профиле в соцсети Instagram телеведущий поделился мыслями о воспитании детей, отметив, что карьерные амбиции не должны в этом вопросе превалировать. Он вспомнил о недавнем корпоративном мероприятии, на котором один из руководителей произнес следующий тост: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу — еще спят».

«Помню, тогда меня это потрясло», — признался Шепелев.

Он рассказал, что пытается выстраивать свой день таким образом, чтобы «проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером». По словам телеведущего, «с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно».

«Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде», — поделился он.

Шепелев поинтересовался у подписчиков, сколько времени они проводят с детьми.

«Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же). Как лучше: по несколько часов в день или раз в год в отпуске достаточно?» — спросил телеведущий.

Подписчики охотно откликнулись на вопрос и рассказали о том, как они планируют свое время. Некоторые признались, что, действительно, не имеют возможности проводить время с семьей и детьми из-за напряженного графика на работе. Другие, наоборот, отметили, что делают все возможное, чтобы как можно больше времени проводить с потомством.

«Я работаю в детском саду, имею двоих детей, после работы не имею ни физической, ни психологической возможности уделить достаточно времени детям. Но уйдя в отпуск полностью отдаю себя им, целых 2 месяца мы наслаждаемся друг другом», — поделилась своей историей smileksandra.

«Мой папа много работал, но каждый вечер после работы садились за круглый стол, ужинали и общались, смеялись. Вместе всей семьей ездили в отпуск», — рассказала stoianova8046.

«Нашему сыну 1.2, муж приходит с работы, может поиграть и уложить спать. И по выходным очень помогает мне. Не представляю, чтобы он посвящал время сыну только во время отпуска, а остальное время, мол, не его это забота», — написала mary_latore.

Ранее сообщалось, что редкие снимки сына покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева появились в Сети. На кадрах запечатлена улыбающаяся беременная певица.