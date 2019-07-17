СМИ сообщили о планах США направить 42 млн долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы

Вашингтон, 17 июля. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить на поддержку оппозиции Венесуэлы 42 миллиона долларов. Изначально эти средства предназначались странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, сообщают СМИ.

Как передает Los Angeles Times со ссылкой на внутренние документы USAID, ведомство планирует перераспределить 41,9 миллиона долларов, которые выделяли Гватемале и Гондурасу, чтобы эти страны приняли меры по сокращению потока мигрантов, направляющихся в США. Причиной такого решения стал «стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы».

По информации газеты, Агентство считает необходимым направить средства венесуэльской оппозиции. Деньги будут распределены на выплату денежного довольствия, оплату поездок оппозиционеров, а также «проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон-Смит сообщил, что Москва заинтересована в достижении договоренностей между правительством и оппозицией Венесуэлы. Он добавил, что РФ приветствует переговоры на Барбадосе, которые проходят в рамках так называемого процесса Осло. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате трехдневных переговоров правительство и оппозиция страны договорились о постоянном диалоге.

Напомним, Венесуэла оказалось втянута в затяжной кризис после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Евросоюза и Группы Лимы, за исключением Мексики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия Гуайдо попыткой госпереворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Китай, Куба, Турция, Сирия и другие государства.

При этом смена власти в Венесуэле активно поддерживается со стороны США, а западная пресса активно поддерживает Хуана Гуайдо, не стесняясь использовать в своей работе ложную информацию. Например, так в СМИ появился вброс о несуществующем вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а позже — фейк о мифической ЧВК «Вагнер», якобы направленной в Каракас. Позже обе «утки» были опровергнуты представителями Москвы и Каракаса, а также теми изданиями, которые распространили их.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва призывает США отказаться от давления на власти Венесуэлы. Она напомнила о печальных последствиях, к которым приводит вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран.