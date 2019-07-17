Лавров заявил о намерении РФ выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой

Москва, 17 июля. Россия намерена выйти на новый уровень сотрудничества со странами африканского континента, этому будет способствовать саммит Россия – Африка в Сочи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ответ на вопрос «хотим ли мы вывести сотрудничество на качественно новый уровень» — да, хотим. И более того, этот уровень уже начинает формироваться, и я уверен, что важнейшим этапом в наших партнерских связях, в их углублении, обогащении станет саммит, который пройдет в Сочи 24 октября», — заявил министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Кот-д'Ивуара.

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и странами Африки превысил 20 млрд долларов, что в три раза больше показателей 2015 года. Особое внимание Лавров уделили сотрудничеству со странами Африки в сфере образования как по гражданским специальностям, так и в рамках сотрудничества правоохранительных органов и служб безопасности.

Первый саммит Россия — Африка состоится в октябре 2019 года в Сочи. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что есть все основания полагать, что саммит будет проходить регулярно – каждые 2-3 года. Богданов отметил, что саммит не станет «единоразовым» и «даст старт большому пути». Также Богданов сообщил, что площадка для проведения саммитов Россия — Африка в будущем, возможно, будет меняться.