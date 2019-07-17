Российским виноделам окажут дополнительную поддержку

Москва, 17 июля. Госдума приняла в первом чтении пакет проектов о поддержке российских виноделов. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроект предлагает совершенно новый механизм поддержки отечественных виноделов. В частности, предусматривается для отечественных производителей вина, шампанского, коньяка, если они осуществляют полный цикл производства, возмещать из бюджета суммы акциза на потребляемый ими виноград или виноматериал. Соответственно, их тоже предлагается признать подакцизной продукцией», — рассказал в ходе обсуждения проектов замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Он обратил внимание, что акцизная нагрузка в случае производства вина и винодельческой продукции полного цикла, «то есть на 100% из отечественного винограда, выращенного на территории РФ», будет минимальна.

Значимость вносимых в Бюджетный и Налоговый кодексы поправок подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, при принятии таких мер будут созданы условия для производства вина из отечественного винограда, «а не из ввезенного из-за границы сырья».

Спикер нижней палаты парламента отметил, что предлагаемые поправки обсуждались с самими виноделами и были ими поддержаны.