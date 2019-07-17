Италия показала, как расправиться с надоевшей Украиной

Очень много весьма специфических новостей в эти дни приходит из Италии. Все — из одной страны, и все — в одну сторону: Украины. Судите сами.

12 июля суд в Павии приговорил к 24 годам тюремного заключения гражданина Италии украинского происхождения, участника Евромайдана и боев в Донбассе Виталия Маркива по обвинению в убийстве 24 мая 2014 года под Славянском итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Маркив был арестован еще 30 июня 2017 года в Болонье.

Важная деталь: обвинение настаивало на приговоре сроком 17 лет, суд добавил Маркиву еще 7 лет. Обвинения также были выдвинуты против непосредственного командира Маркива, гражданина и народного депутата «незалежной» Богдана Маткивского, который приезжал на суд поддержать своего бывшего подчиненного и которому удалось покинуть Италию только 14 июля в сопровождении сотрудников посольства Украины.

14—15 июля на севере Италии прошли массовые обыски, в ходе которых, помимо нацистской символики и литературы, был конфискован целый арсенал оружия, включая ракету «воздух-воздух» французского производства, поставленную для армии Катара. Как было заявлено, данные мероприятия были проведены в рамках расследования связей членов ультраправых организаций с военными действиями на юго-востоке Украины.

Причем в полицейском коммюнике, впоследствии отредактированном в духе политкорректности, изначально утверждалось, что два задержанных итальянца и швейцарец были связаны с киевской стороной гражданского конфликта в Донбассе. Обвинения выдвинуты против еще пятнадцати человек.

Наконец, 16 июля вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что ему угрожали и на него готовили покушение украинские неонацисты — в связи с его якобы «пророссийской» позицией. Что, в общем-то, не вызывает удивления — достаточно привести высказывания небезызвестного ультранационалиста Дмитрия Яроша, который предложил в ответ на приговор Маркиву «упаковать» на территории «незалежной» десяток граждан Италии, обвинить их в поддержке «пророссийских сепаратистов» в Донбассе и приговорить к пожизненному заключению. Чтоб знали, мол, как судить «хероив»!

Стоит добавить, что все это происходит на Аппенинском полуострове и вокруг него сразу же после визита президента России в Италию и Ватикан, который состоялся 4—5 июля. А также накануне назначенных на 21 июля выборов в Верховную раду Украины и на фоне беспрецедентно активных контактов правительства РФ с лидерами украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Предвыборный рейтинг «оппов», согласно данным соцопросов, непрерывно растет и в настоящее время приближается к отметке 15%, они занимают второе место после «президентской» партии «Слуга народа» (39%) и гарантированно проходят в новый состав парламента Украины.

Отсюда уже сам собой возникает вопрос о том, чем может быть вызвана такая активность с итальянской стороны.

«Незалежная» версия ответа на него проста и незамысловата: «макаронники» продались Кремлю. Мол, те финансовые трудности, которые сейчас испытывает Италия и которые привели к появлению проекта «параллельной» евро национальной валюты в виде «простых облигаций казначейства», buono ordinario del tesoro (BOT), требуют дополнительного финансового покрытия на уровне примерно 15% от номинального объема их эмиссии, то есть в данном случае — минимум 75 млрд долл.

Этот вопрос особо интересовал журналистов Corriere della Sera, когда они брали интервью у российского президента накануне его визита в Рим, и наверняка был одним из пунктов переговоров Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Не исключено, что данная тема каким-то образом затрагивалась и в ходе встречи с папой Римским Франциском. Вот итальянцы и взялись, дескать, «отрабатывать» будущие деньги от Кремля на украинском направлении.

Конечно, если бы весь мир был глобусом Украины и вращался вокруг проблем и желаний «незалежной», то эта смешная версия, возможно, имела бы право на существование. Но, увы, ни Маркив, ни Маткивский, ни Ярош — даже в комплекте с Порошенко, Парубием и Турчиновым — не стоят 75 млрд долл. Да и вся «цэЕвропа» тоже.

Как известно, на «евромайданные» политические прокладки американцы в свое время напрямую потратили всего 5 млрд долл. и до сих пор их пользуют. Вы будете покупать использованные изделия по цене, в 15 раз превышающей их начальную стоимость? Или платить те же деньги, чтобы кто-то отказался от их использования? Вот тут та же самая ситуация.

К тому же, сам Путин справедливо указал на то, что в результате присоединения к режиму антироссийских санкций Италия теряет минимум 20 млрд долл. ежегодно, и этот ресурс может и должен быть восстановлен в первую очередь.

Представляется, что все намного проще — и в то же время сложнее. Украина, со всеми ее «закидонами», уже настолько надоела Европе настоящей, а вашингтонские кураторы Киева настолько испортили отношения с европейскими лидерами, что те больше не видят ни политического, ни финансово-экономического смысла в поддержке украинских неонацистов.

Но здесь нужен первый шаг. Его, по ряду причин, не могут сделать ни Германия, ни Франция, которые напрямую «засвечены» в февральском госперевороте 2014 года и все последующие годы активно поддерживали «евромайданную» власть. Его не в состоянии сделать увязшая в болоте Brexit и множестве антироссийских акций типа «допингового скандала» и «дела Скрипалей» Великобритания. Его устами министра иностранных дел, объявившего Россию «старинным врагом», отказалась делать Испания. Но его ничто не мешало сделать официальному Риму. Тем более — с согласия, пусть молчаливого, Ватикана.

И, раз Италия это сделала, показав всему Западу пример, как расправляться с Украиной, то стоит ждать аналогичных действий и со стороны других европейских стран. Спецслужбы которых, разумеется, прекрасно осведомлены о деятельности украинских неонацистов и их единомышленников на своей территории.

До поры до времени они закрывали на нее глаза. Но сейчас правила «большой игры» меняются. И эти перемены не сулят ничего хорошего «наследникам Бандеры и Шухевича».