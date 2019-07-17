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Путин прибыл на Валаам

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Путин прибыл на Валаам

Валаам, 17 июля. Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Валаам, говорится в сообщении «Кремлевского пула РИА» в Twitter.

Российский лидер вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведут на Валааме встречу. Как стало известно, главы государств, прибыв на остров, отправились на службу в Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, поездка на остров будет носить неформальный характер. По его словам, главы государств планируют посетить Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и музей. Отмечается, что Путин и Лукашенко вернутся в Петербург в среду вечером.

Песков добавил, что в четверг продолжится общение лидеров России и Белоруссии уже в официальной обстановке, на российско-белорусском форуме регионов.

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