Президент Кот-д'Ивуара передал Путину послание

Москва, 17 июля. Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано привез российскому лидеру Владимиру Путину послание президента страны Алассана Уаттары, об этом дипломат сообщил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Пользуясь случаем, я хотел бы при посредничестве Сергея Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину послание от президента Кот-д'Ивуара, его превосходительства Уаттара», — заявил глава МИД Кот-д'Ивуара.

Уаттара в послании Путину выразил надежду, что визит главы МИД страны в Россию даст новый толчок двусторонним отношениям и перезарядит их. Глава Кот-д'Ивуара выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Кот-д'Ивуара Лавров заявил, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана, не имеет альтернатив, а разрушать достигнутые в его рамках договоренности весьма опасно. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией.