Дамаск, 18 июля. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) встретилась с делегацией средств массовой информации в ряде российских СМИ в Дамаске для посещения провинции Хомс, которая вернулась в состояние безопасности и стабильности благодаря действиям Сирийской арабской армии (САА). Встреча прошла в присутствии губернатора Хомса Талала Барази.

На мероприятии также побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В состав российской делегации вошли сотрудники больницы Аль-Валид в округе Аль-Ваер, которая после реабилитации и обслуживания вернулась к своим пациентам в больницу общего профиля с различными медицинскими специальностями.

Российская делегация посетила канализационный проект в районе Аль-Ваер, который был восстановлен в рамках деятельности сирийского правительства по предоставлению услуг всем освобожденным районам.

Делегация российских СМИ была также проинформирована о возвращении активности на рынки древнего Хомса и в районы некоторых религиозных мест исторической церкви Ум-Занар, которые были освобождены героями сирийской правительственной армии.

Гулу предложил российской делегации посетить северную сельскую местность в Хомсе и школы Тальбиссы в дополнение к сельскохозяйственным районам в области Ар-Растан.

Ряд членов российской медиаделегации подтвердили, что жизнь во всех ее деталях вернулась в Хомс и его освобожденные города, истинную картину, которую некоторые западные СМИ до сих пор пытаются исказить и изменить.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены весной прошлого года в рамках масштабной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации. Ряд боевиков добровольно сдали оружие, чтобы присоединиться к сирийскому режиму. Те, кто отказался сотрудничать, были отправлены на специальных автобусах в зону деэскалации «Идлиб».