Эксперт пояснил, как Зеленский через СМИ будет снижать уровень агрессии к Крыму и Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет выгодно, если будет снижен уровень агрессии, который существует в украинских СМИ по отношению к Крыму, ДНР, ЛНР и РФ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Вопросы свободы слова

Офис украинского президента планирует создать совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных средств массовой информации. Об этом сообщил заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко.

«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно», — заявил он.

По его словам, совет по вопросам свободы слова будет фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, а также проявления цензуры. Кроме того, среди главных задач — защита права журналистов на профессию. Для этого в совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Диалог с олигархами

Как отметил Евгений Валяев, после 2014 года украинские СМИ стали важным политическим инструментом. Журналисты, активно освещающие и поддерживающие Евромайдан, стали депутатами и влиятельными медийными персонами. Украинское медиапространство разделено на холдинги, которые принадлежат украинским олигархам, среди которых Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Александр Садовый. Большое влияние на украинском медиарынке имеют: Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Роман Скрыпин, Светлана Залищук и Дмитрий Гордон.

«Совет по вопросам свободы слова, который планирует собирать Владимир Зеленский, станет еще одной площадкой, через которую будет идти диалог, скорее, с владельцами медиахолдингов — ведущими украинскими олигархами. Хотя для самого президента эта площадка нужна, в первую очередь, для диалога с журналистским сообществом, но его, вполне вероятно, может и не выйти, так как с трудом можно представить украинское СМИ с самостоятельной редакционной политикой. Ведущие информационные агентства, каналы и сайты зависят от дотирующих их собственников, которые формируют своим подчиненным генеральную линию. Повлиять на это через подобный совет Владимиру Зеленскому будет практически невозможно», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Владимир Зеленский будет стараться решать через этот совет самые разные вопросы, начиная с имиджевых и заканчивая тактическими. Он ведет себя очень открыто и доступно по отношению к журналистам, обладает личным обаянием и способен выстраивать личные контакты с журналистами. Это вызывает симпатию у работников медийной сферы, так как это сильно отличает Зеленского от его куда более закрытых предшественников.

«Зеленскому важно, чтобы его слова и его реформы не освещались с невыгодной ему стороны. Он будет стараться на этом совете заряжать журналистов своей энергией, будет стараться проповедовать те самые ценности прогресса, о которых он часто говорит в своих выступлениях. Владимиру Зеленскому будет выгодно, если будет снижен уровень агрессии, который существует в украинских СМИ по отношению к Крыму, народным республикам Донбасса и России после 2014 года. Этот уровень агрессии и антироссийский консенсус украинских СМИ, который сложился при Петре Порошенко, будет мешать Зеленскому менять политику по этому направлению», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, важным гуманитарным решением для Зеленского будет закрытие вопроса арестованного журналиста Кирилла Вышинского. Это добавит ему очков на международной арене, ведь за делом Вышинского следят в международных правозащитных структурах, но может снизить ему рейтинг внутри Украины. Поэтому стоит ожидать каких-то действий по Вышинскому уже после парламентских выборов. Также Вышинский может стать возможной темой для обсуждения с российской стороной, Зеленский хотел бы получить взамен украинских моряков.

Евгений Валяев выразил мнение, что совет по вопросам свободы слова при Зеленском не сможет изменить ситуацию с преследованием журналистов в стране, так как это нужно решать в первую очередь с украинскими силовыми структурами, полного контроля над которыми у нового президента пока попросту нет.