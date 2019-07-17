Кремль обеспокоен инцидентом с матерью, заказавшей незарегистрированное лекарство

Москва, 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с матерью больного ребенка, заказавшей за границей не зарегистрированное в РФ лекарство.

В социальных сетях появилась информация о том, что мать пациента детского хосписа задержали в отделении почты в Москве, когда женщина получала посылку с не зарегистрированным в РФ лекарством от судорог «Фризиум». Сообщалось, что двое полицейских задержали женщину и арестовали посылку как контрабанду. В соцсетях также отметили, что женщину не отпускали домой в течение семи часов. В управлении МВД по Москве информацию о задержании опровергли.

Песков, комментируя ситуацию, отметил, что подобные случаи вызывают обеспокоенность, когда речь идет о злоупотреблении. Но в данном случае речь о матери больного ребенка, подчеркнул Песков.

«Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, и слава богу… сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также сообщил, что Кремль попросит министерство здравоохранения активизировать работу в этом направлении. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что данная тема уже обсуждалась в ходе прямой линии с президентом РФ, глава Минздрава Вероника Скворцова обещала разобраться в ситуации.