Киев, 17 июля. Донбасс и Крым надо выкупить у Российской Федерации в кредит и таким способом «вернуть» Украине. С такой идеей к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился автор петиции на официальном сайте украинского главы.
По словам инициатора, надо использовать китайскую тактику.
«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — написал автор петиции.
Он также напомнил главе государства, что от него украинцы ждут «смелое решение», сообщает «Царьград».
При этом странно, что автор петиции предлагает Зеленскому выкупить Донбасс у РФ, которая не имеет к этому региону никакого отношения, а лишь поддерживает мирное урегулирование внутриукраинского конфликта путем выполнения Киевом и республиками Донбасса минских соглашений.
Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.
По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Российские власти неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации объединенных наций проголосовали за воссоединение с РФ.
Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.