Киев, 17 июля. Донбасс и Крым надо выкупить у Российской Федерации в кредит и таким способом «вернуть» Украине. С такой идеей к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился автор петиции на официальном сайте украинского главы.

По словам инициатора, надо использовать китайскую тактику.

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — написал автор петиции.

Он также напомнил главе государства, что от него украинцы ждут «смелое решение», сообщает «Царьград».

При этом странно, что автор петиции предлагает Зеленскому выкупить Донбасс у РФ, которая не имеет к этому региону никакого отношения, а лишь поддерживает мирное урегулирование внутриукраинского конфликта путем выполнения Киевом и республиками Донбасса минских соглашений.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Российские власти неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации объединенных наций проголосовали за воссоединение с РФ.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.