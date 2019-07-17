Билеты на эстонский паром оказались дороже при бронировании на русском языке

Таллин, 17 июля. Билеты на эстонский паром, который доставляет пассажиров до острова Аэгна, становятся дороже, если при бронировании выбрать русский язык. С такой «особенностью» столкнулась жительница Эстонии.

При выборе билетов женщина указала одинаковые время и дату, но в первый раз установила эстонский язык, а во второй — русский. Она удивилась, заметив, что билет на паром для взрослых подорожал на 2,5 евро при бронировании на русском языке. При этом стоимость для пассажиров категории от 13 до 17 лет наоборот снизилась на 50 евроцентов.

Чтобы подтвердить свое открытие, женщина предоставила скриншоты редакции RusDelfi.

«При покупке на русском языке цена выше, чем при покупке на эстонском. Как такое возможно?» — удивилась женщина.

Сотрудники СМИ обратились в компанию Monica, которая обслуживает паромный рейс до острова Аэгна. На запрос журналистов ответил гид Андреас Ваатманн. Он сообщил, что проверить предоставленные женщиной данные невозможно, поскольку речь идет о рейсе, выполненном 13 июля. Отметим, что жительница Эстонии бронировала билеты через сайт «Дней моря». Ваатманн сообщил, что 13 июля был особый рейс, и сейчас приобрести билеты через данную платформу нельзя.

«Но если вы купили билет, который был дороже из-за выбора языка, то отправьте нам PDF-файл, и мы возместим разницу», — сказал представитель судоходной компании.

Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме оценил ситуацию с русским языком в стране. По его данным, эстонцев в прибалтийском государстве меньше миллиона. При этом министр отметил, что в Эстонии проживает почти 200 миллионов человек, ежедневно говорящих на русском языке, передает RT.