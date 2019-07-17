В Кремле заявили, что переговоры по обмену моряков ВМСУ не ведутся

Москва, 17 июля. Кремль не будет комментировать ситуацию с задержанием за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе украинских моряков, пока идут следственные действия. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на тот факт, что переговоры об обмене моряков на данный момент не ведутся.

В среду московский суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения задержанным морякам ВМСУ. Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Суд продлил арест 13 из 24 украинских моряков.

Напомним, в конце ноября минувшего года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Члены экипажей проигнорировали требования пограничников РФ о немедленной остановке кораблей. Три бронекатера были задержаны, а моряков арестовали по решению судов Крыма. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

В эксклюзивном интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко. Глава российского государства выразил предположение, что, скорее всего, уже бывший президент Украины хотел ввести особое положение в стране и, возможно, отложить выборы.