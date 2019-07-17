Кремль не считает объективными следствие и суд по крушению MH17

Москва, 17 июля. Россия не считает объективными следствие и суд по крушению малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году, которые ведутся в Нидерландах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не раз предлагала содействие, однако ей было отказано.

«Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков указал, что Москва с самого начала расследования предлагала свою помощь в установлении причин ужасной трагедии и определении виновных в крушении самолета. Однако российской стороне такую возможность не предоставили, поэтому Москва не может считать объективными результаты такого следствия без ее участия, подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что позиция России по данному делу не изменилась.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года Минобороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Представитель Cовместной следственной группы, которая работает под руководством Нидерландов, заявил, что следствие предъявит обвинения четырем лицам, якобы причастным к трагедии. Речь идет о трех гражданах России и одном украинце.

МИД России ранее отметил, что произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. В течение первых же часов с момента трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база ССГ основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Раскритиковал расследование крушения Boeing-777 и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.