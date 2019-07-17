Премьера Малайзии разочаровало отсутствие виновного в деле МН17

Куала-Лумпур, 17 июля. Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад разочарован, что не найден человек, который осуществил пуск ракеты, сбивший Boeing-777 в 2014 году на востоке Украины. Об этом сообщила газета Star.

«Мы огорчены, так как это было сделано умышленно, но мы не знаем, кто осуществил пуск ракеты», — приводит издание слова Мохамада.

По словам премьера, Малайзия знает, что это была ракета, но не знает, кто ее запустил.

Ранее министерство транспорта Малайзии опубликовало заявление, в котором сказано, что ведомство будет продолжать искать справедливость для жертв авиакатастрофы до тех пор, пока виновные не будут найдены и наказаны.

Заявление транспортного ведомства Малайзии и премьер-министра страны контрастируют с опубликованными результатами расследования Совместной следственной группы (ССГ), обвинившей Россию и нескольких россиян в запуске ракеты, которая поразила малайзийский Boeing, сообщило издание. Премьер Малайзии, отвечая на выдвинутые обвинения в адрес РФ, заявил, что их не убедили выводы следствия.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в случившемся ополченцев, те в свою очередь ответили, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая проводит расследование обстоятельств катастрофы без участия российской стороны, представила промежуточные результаты. По их мнению, малайзийский самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко подчеркнул, что Москва передала генеральной прокуратуре Нидерландов не только данные российских радаров, но и документы, доказывающие, что ракета принадлежала Украине. Однако следователи решили проигнорировать эти сведения.

Минобороны РФ также представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ, которые указывали на причастность Киева к крушению лайнера.