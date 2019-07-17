В сирийской Хасаке прошло богослужение после теракта в Камышлы

Дамаск, 17 июля. На этой неделе в церкви Святой Богородицы в городе Камышлы в сирийской провинции Хасака прошло богослужение, посвященное жертвам взрыва заминированного автомобиля. Напомним, что трагедия произошла на прошлой неделе.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Собравшиеся на службу, которую возглавил митрополит региона Джазира и верховий Евфрата Морис Амсих, рассказали о верности своей земле вопреки террору, который не сможет подорвать их стойкость.

По их словам, террористическая атака у церкви была рассчитана на то, чтобы посеять хаос и страх в сердцах сирийских граждан. Однако богослужение, которое было проведено в церкви Святой Богородицы, является в первую очередь посланием всему миру о том, что христиане привержены своей земле, они не откажутся и не покинут ее.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Со своей стороны митрополит подтвердил, что преступление, совершенное, незаконными вооруженными группировками, не сможет повлиять на стойкость христианского сообщества, христиане на протяжении истории оставались приверженными своей земле.

«Весь мир должен знать, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы останемся на этой земле», — заявил он.

Напомним, что 12 июля заминированный автомобиль был припаркован перед церковью Св. Богородицы, буквально через несколько секунд машина взорвалась. В результате пострадали 11 человек, также был причинен серьезный материальный ущерб.