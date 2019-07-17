Эксперт назвал поездку Порошенко в Страсбург самопиаром

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его команда сегодня прибыли в Страсбург с целью проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами, чтобы сформировать «проукраинскую коалицию» среди европейских депутатов и новых руководителей ЕС.

«Там будет первое заседание вновь избранного Европейского парламента. На нем пройдет избрание руководства Евросоюза — председателя Еврокомиссии, президента Европейского совета, следующего представителя по вопросам внешней политики и президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы сможем опираться и рассчитывать», — заявил Порошенко, выступая в городе Броды.

Группу союзников в Европарламенте экс-президенту Украины сформировать не получится, поскольку это определяет не он, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

«Я думаю, что он занимается своим собственным пиаром в преддверии парламентских выборов и в пользу своей политической силы, партии «Европейская солидарность». Раз уж у него солидарность не просто украинская, а еще и европейская, то он направился в Европу, в Страсбург. Каких-то депутатов, которые являются принципиальными русофобами на зарплате, он может найти и выдать их за группу друзей Украины. Хотя в реальности это люди, которые занимаются блокированием России, работают в интересах более мощных государств, типа США», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Порошенко не является сколько-нибудь значимой фигурой в существующих реалиях, говорит политолог.

«Если бы он, будучи президентом, поехал формировать подобного рода группу, то, возможно, на него обратили бы больше внимания. А сейчас это бывший президент, который пока что еще даже не депутат. На него заведена масса уголовных дел. Но, может быть, он пройдет в парламент и будет для суда неприкосновенен. А может быть, кто-то попытается еще заполучить от него денег за эту работу в европейском парламенте. В конце концов, не секрет, что он увеличил состояние в 82 раза, будучи президентом Украины. Почему бы тогда на его стремлении к политическому пиару и рекламе не нагреть руки», — резюмировал Богдан Безпалько.

17 июля на первом заседании Европарламента должны выбрать высшее руководство представительного органа ЕС.

В мае Порошенко провел ребрендинг своей партии «Солидарность», назвав ее «Европейская солидарность». Основными принципами партии стали «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость», что, в свою очередь, соответствует европейским ценностям.