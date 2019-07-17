Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта Николаева

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николаеве Федором Барном. Поводом для перепалки стал недостроенный терминал аэропорта.

Как сообщает «Обозреватель», Зеленский посетил Николаев в рамках рабочей поездки. Президент Украины обсуждал с директором аэропорта строительство терминала воздушной гавани, а также необходимое количество средств и времени для завершения работ. Однако стороны не смогли найти общий язык, первым возмутился Барна.

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?» – заявил директор аэропорта.

Зеленский удивился такому повороту беседы. Президент Украины сказал Барну дальше разбираться самому и собрался уезжать. Директор аэропорта понял, что беседа зашла в тупик и попытался извиниться.

«Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» – продолжил Барна.

Как отмечает издание, после конфликта диалог между президентом Украины и директором аэропорта продолжился на повышенных тонах.

Прежде Зеленский уже отличился необычным подходом к диалогу с местными властями. Во время визита в Днепр президент Украины заключил пари с мэром города. Если мост не будет построен в срок, то мэр Днепра пообещал подать в отставку.