Лондон, 17 июля. Учения морской пехоты британских ВМС в Эстонии завершились конфузом, поскольку местные ополченцы сумели одержать победу над элитным королевским спецназом, поддерживали который корабли, вертолеты и танки. Об этом сообщили в пресс-службе флота Великобритании.

Маневры, в рамках которых произошло «освобождение» самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа, состоялись в начале июля. «Захватчиками» территории выступили ополченцы из Союза обороны Эстонии, в роли их «противников» — британская сторона, которая задействовала десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, танк Challenger II, пару вертолетов Wildcat и ударный Apache.

Согласно плану учений, королевский флот совершил несколько маневров, отвлекающих противника, а затем беспрепятственно высадил разведывательные группы. Они скрытно наблюдали за ополченцами из Эстонии. Затем, как указали в пресс-службе, высадились основные силы десанта, провели наступление на ключевые объекты при поддержке с воздуха, однако в итоге проиграли сражение.

«Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев», — говорится в сообщении представителей королевского флота.

Учения проводились по свободному сценарию, поэтому действия участников оценивали специальные арбитры. По результатам анализа боя офицеры-наблюдатели заявили, что ополченцы из Эстонии удержали позиции и смогли отбросить британцев. Последних итоги маневров разочаровали, поскольку, по их мнению, битва при Сааремаа должна была закончиться ничьей.

На днях, напомним, завершились учения Украины и НАТО, прошедшие в северо-западной части Черного моря. В Sea Breeze были задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и около 900 пехотинцев. В МИД РФ, комментируя учения НАТО вблизи российских границ, назвали их опасной идеей.

Многонациональные военные учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года. Главным организатором учений выступают США. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что одной из целей киевских властей является получение статуса привилегированного партнера Североатлантического альянса, именно поэтому Украина и пошла на проведение учений.