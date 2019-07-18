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Царский крестный ход в Екатеринбурге собрал небывалое количество украинцев

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Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

В Екатеринбурге отгремело одно из главных событий года для православных россиян — крестный ход, который проходит в рамках 18-го фестиваля православной культуры «Царские дни». Традиционные тождества в память о расстреле семьи Романовых в июле 1918 года собрали шестьдесят тысяч паломников. Съемочная группа Федерального агентства новостей присоединилась к празднеству и попыталась узнать, что движет этими людьми сегодня.

Площадка перед Храмом на Крови усеяна зонтами. К алтарю на месте расстрела царской семьи и чудотворной иконе «Трояручица» не кончается поток паломников. Отметить 101 годовщину со дня гибели 11 членов императорской семьи и их верных друзей здесь спешат тысячи православных христиан. Лилия Карпенко первый раз прилетела в уральскую столицу из Москвы специально, чтобы принять участие в торжествах.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

«Я прилетела сегодня на самолете, оставила своих детей дома с мужем, поделала в эти дни присоединиться к Крестному ходу, принести небольшую жертву, своими ножками пройти крестный ход — призналась корреспонденту ФАН москвичка. — Это первый мой крестный ход, в прошлом году не удалось, потому что ребенок был маленький. Я очень счастлива, что наконец, здесь».

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Вера Черданцева из Пермского края второй год подряд черпает силы из Царского крестного хода.

«Мы едем девять часов практически на автобусе, идем крестным ходом, потом везем эту благодать к себе домой в храм! — говорит она. — Семейная жизнь как-то налаживается, понимаете? И у близких. Те, кто с тобой рядом тоже получают благодать!»

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Около полуночи на площадке у Храма на Крови начинается Главное богослужение «Царских дней» — ночная божественная литургия. Принять участие в ней приехала вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова — родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

«Я волнуюсь, для меня это очень трепетно, — рассказала потомок императора. — Нужно это осмыслить, понять, пожалеть, осознать, что было сделано колоссальное преступление. Мало того, что взрослых убивали, но и детей! Ни за что! Этого нельзя простить, забыть. Мы должны каяться в этом и чувствовать себя виноватыми, и больше стараться не делать таких жутких вещей».

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Пока звучат молитвы, верующие готовят себя к крестному ходу: для причастия сотрудники местной епархии вынесли сотню чаш. Священники принимают исповеди. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с речью к верующим.

«Это тот же крестный ход, которым шел спаситель со своим крестом на Голгофу. И мы пойдем подобным крестным ходом и вознесем свои горячие молитвы к богу. Чтобы всегда помнили о том, какой ценой куплена для нас эта свобода, свобода нашей веры, нашей страны», — сказал архиерей Русской православной церкви.  

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

В интервью корреспонденту ФАН Владыка отметил, что сегодня Романовы представляют собой «образец настоящей русской семьи».

«Это было мученичество. Они приняли свою кончину с христианским смирением. Наследники трона Российской империи. Это тот подвиг верности царю и верности царя своему народу сегодня для нас является неким камертоном, чтобы нам сверять собственную жизнь в это не самое ласковое и доброе время, в которое мы живем», — считает митрополит Кирилл.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Этой весной Екатеринбург получил репутацию города, который «борется с храмом». По мнению руководителя координационного центра Синодального отдела по делам молодежи Уральского федерального округа Алексея Соловьева, образ «города бесов» неприменим к обители Святой Екатерины, небесной покровительницы уральской столицы.

«Это город, где очень почитают святую царскую семью. Город, который концентрирует и притягивает к себе всех добрых людей, для которых история России, святых, подвижников не является чем-то прошлым, а является тем, что живо сейчас», — заявил он.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

В третьем часу ночи с песней и молитвой 60-тысячная колонна паломников начала движение по Царской улице. В руках имперская символика, иконы, хоругви. После празднования столетия расстрела царской семьи желание совершить свой маленький подвиг стало еще крепче. Впереди 21 километр пути — от места расстрела Николая II и его семьи до Ганиной Ямы, где в 1918 году большевики уничтожили августейшие останки.

«Мне просто рассказали, что это интересно, я решила попробовать», — говорит школьница Полина Сергеева из Краснотурьинска, бодро шагающая в компании подростков.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

«Просто очень интересно пройти, узнать, как они жили, из-за чего этот конфликт. Хотелось бы узнать и потом рассказывать всем», — сказал корреспонденту ФАН идущий рядом Вячеслав Солоницын из поселка Рудничный.

Учителя, чиновники, пенсионеры, студенты и целые семьи — разношерстная колона паломников превратилась в единую, мощную силу.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Чтобы ощутить себя вместе с царем и его семьей эти люди специально приехали сюда из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Многие далеко не в первый раз. Эмоции переполняют, энергетика просто невероятная. Это шествие — своего рода православный Бессмертный полк, участников которого так же, как и 9 мая, объединяет бесконечная любовь к своему отечеству.

В числе паломников оказалось большое количество жителей Украины. Сергей Степанишин из Одессы несет на плечах дочь и не может нарадоваться тому, что, его мечта, наконец, исполнилась.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

«Давно хотел попасть на крестный ход, и вот, попал!» — говорит мужчина. — Не чувствуется никакого разрыва между украинцами и россиянами, знаете. Мы православные люди, за столько километров ездишь, разница в людях не чувствуется».

На вопрос корреспондента ФАН, не тяжело ли идти с маленьким ребенком в поздний час, украинец ответил: «Абсолютно нет. Настроение приподнятое! Спать вообще не хочется!»

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Ольга и Арсений Маленные тоже впервые на шествии. Мать и сын приехали в Екатеринбург из города Черкассы.  

«Это очень приятно для нас попасть сюда, понимаете? Мы чувствуем, что мы одна семья! Нас ничего не разделяет, у нас нету этих границ. У нас нету того, что нам пытаются внести чужое в политике. Мы один народ, понимаете? У нас один дух, и это очень важно. Я думаю, что, если мы все будем вот так идти вместе, изменится наше общество, прекратятся эти войны. Это все не наше», — сказала Ольга Маленная.  

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

По словам правнука убитого в Екатеринбурге друга и повара царской семьи Ивана Харитонова Петра Мультатули, сегодня Романовы являются «знаменем, которое Россия может противопоставить злу». В качестве такого он назвал новый сериал американской компании Netflix «Последние цари».

«Нынешняя Англия, начиная с 19 столетия, является таким духовным антиподом России. И эти силы, которые есть в Англии и США… Это противостояние антисистемы, которая сейчас наступает во всем мире. Антисистемы, которая уничтожает семью, веру, историю, язык. А государь наш представлял систему, — убежден кандидат исторических наук. — Покаяние — это изменение отношения к этому человеку. Мы меняемся, мы признаем, каемся и понимаем величие души этого святого человека, этой святой семьи, которая очень любила Россию и за Россию принесла себя в жертву».

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

С первыми лучами солнца в урочище Ганина Яма замерцали первые флаги. Желтые — самые многочисленные. Это отряд членов организации «Двуглавый орел». Вместе с представителями казачьего землячества в шествии приняло участие 460 человек.

«Наш народ до сих пор не принес покаяния за этот грех цареубийства, — считает зампред организации «Всемирный русский народный собор» Константин Малофеев. — Поэтому каждый раз, когда здесь в Екатеринбурге совершается крестный ход, который был начат владыкой Викентием и продолжается владыкой Кириллом, этот тот самый акт народного покаяния, который позволяет нам надеяться, что в будущем Россия сможет избавиться от этого греха и наше будущее будет лучше, чем наше настоящее».

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Пять часов напряженной ходьбы, кажется, не сказались даже на самых взрослых участниках.

«В душе просто хорошо, понимаете, как будто с господом идешь. Я шел вместе с попами, вместе пели!» — делится впечатлениями паломник Анатолий Шведов.

«В этом году легче, в прошлом было тяжелее», — говорит Ирина Рябченкова из Челябинской области.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Возглавляющий колонну митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл бодро преодолевает последний километр пути.

«Слава богу, дотянули! А так люди бодро идут! — говорит владыка корреспонденту ФАН. — Очень трогательно. Такое, знаете, братство, родство. Сейчас разбежимся все, разъедемся, уже будет как-то по-другому.  А пока вот эти последние мгновения… Наслаждаюсь концом пути!»

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

По прибытию — молебен у монастыря святым царственным страстотерпцам и долгожданный отдых.

«Я в прошлом году первый раз приехал, и почему-то мне в сердце запало. Я для себя решил, что теперь каждый год буду ездить», — рассказал корреспонденту ФАН житель Нижнего Тагила Илья Нуров

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Татьяна Иванова приехала из Харькова, чтобы посмотреть Екатеринбург, музеи, храмы и все, что связано с царской семьей. В Крестном ходу оказалась случайно, но очень довольна, что присоединилась в паломникам.

«У нас же проблемы в стране, поэтому хочется, чтобы все наладилось, восстановилось. Чтобы был мир между нашими народами. Хотя, в принципе, этот один народ, просто так получилось почему-то... Об этом и молились во время шествия», — призналась женщина.

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

«Хочется же жить хорошо, вот и все! А хорошо, как можно жить? С богом, по заповедям. Вот это и объединяет людей, — рассуждает москвичка Марина Кулинская. — Приходят к вере, понимают, что нарушены все устои, жизнь разрушена. А теперь надо созидать заново все!»

Царский крестный ход в Екатеринбурге объединил россиян и украинцев

Завершатся «Царские дни» 19 июля. Перед этим православные христиане отпразднуют Дни памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и алапаевских мучеников.

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