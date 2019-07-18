Царский крестный ход в Екатеринбурге собрал небывалое количество украинцев

В Екатеринбурге отгремело одно из главных событий года для православных россиян — крестный ход, который проходит в рамках 18-го фестиваля православной культуры «Царские дни». Традиционные тождества в память о расстреле семьи Романовых в июле 1918 года собрали шестьдесят тысяч паломников. Съемочная группа Федерального агентства новостей присоединилась к празднеству и попыталась узнать, что движет этими людьми сегодня.

Площадка перед Храмом на Крови усеяна зонтами. К алтарю на месте расстрела царской семьи и чудотворной иконе «Трояручица» не кончается поток паломников. Отметить 101 годовщину со дня гибели 11 членов императорской семьи и их верных друзей здесь спешат тысячи православных христиан. Лилия Карпенко первый раз прилетела в уральскую столицу из Москвы специально, чтобы принять участие в торжествах.

«Я прилетела сегодня на самолете, оставила своих детей дома с мужем, поделала в эти дни присоединиться к Крестному ходу, принести небольшую жертву, своими ножками пройти крестный ход — призналась корреспонденту ФАН москвичка. — Это первый мой крестный ход, в прошлом году не удалось, потому что ребенок был маленький. Я очень счастлива, что наконец, здесь».

Вера Черданцева из Пермского края второй год подряд черпает силы из Царского крестного хода.

«Мы едем девять часов практически на автобусе, идем крестным ходом, потом везем эту благодать к себе домой в храм! — говорит она. — Семейная жизнь как-то налаживается, понимаете? И у близких. Те, кто с тобой рядом тоже получают благодать!»

Около полуночи на площадке у Храма на Крови начинается Главное богослужение «Царских дней» — ночная божественная литургия. Принять участие в ней приехала вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова — родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова.

«Я волнуюсь, для меня это очень трепетно, — рассказала потомок императора. — Нужно это осмыслить, понять, пожалеть, осознать, что было сделано колоссальное преступление. Мало того, что взрослых убивали, но и детей! Ни за что! Этого нельзя простить, забыть. Мы должны каяться в этом и чувствовать себя виноватыми, и больше стараться не делать таких жутких вещей».

Пока звучат молитвы, верующие готовят себя к крестному ходу: для причастия сотрудники местной епархии вынесли сотню чаш. Священники принимают исповеди. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с речью к верующим.

«Это тот же крестный ход, которым шел спаситель со своим крестом на Голгофу. И мы пойдем подобным крестным ходом и вознесем свои горячие молитвы к богу. Чтобы всегда помнили о том, какой ценой куплена для нас эта свобода, свобода нашей веры, нашей страны», — сказал архиерей Русской православной церкви.

В интервью корреспонденту ФАН Владыка отметил, что сегодня Романовы представляют собой «образец настоящей русской семьи».

«Это было мученичество. Они приняли свою кончину с христианским смирением. Наследники трона Российской империи. Это тот подвиг верности царю и верности царя своему народу сегодня для нас является неким камертоном, чтобы нам сверять собственную жизнь в это не самое ласковое и доброе время, в которое мы живем», — считает митрополит Кирилл.

Этой весной Екатеринбург получил репутацию города, который «борется с храмом». По мнению руководителя координационного центра Синодального отдела по делам молодежи Уральского федерального округа Алексея Соловьева, образ «города бесов» неприменим к обители Святой Екатерины, небесной покровительницы уральской столицы.

«Это город, где очень почитают святую царскую семью. Город, который концентрирует и притягивает к себе всех добрых людей, для которых история России, святых, подвижников не является чем-то прошлым, а является тем, что живо сейчас», — заявил он.

В третьем часу ночи с песней и молитвой 60-тысячная колонна паломников начала движение по Царской улице. В руках имперская символика, иконы, хоругви. После празднования столетия расстрела царской семьи желание совершить свой маленький подвиг стало еще крепче. Впереди 21 километр пути — от места расстрела Николая II и его семьи до Ганиной Ямы, где в 1918 году большевики уничтожили августейшие останки.

«Мне просто рассказали, что это интересно, я решила попробовать», — говорит школьница Полина Сергеева из Краснотурьинска, бодро шагающая в компании подростков.

«Просто очень интересно пройти, узнать, как они жили, из-за чего этот конфликт. Хотелось бы узнать и потом рассказывать всем», — сказал корреспонденту ФАН идущий рядом Вячеслав Солоницын из поселка Рудничный.

Учителя, чиновники, пенсионеры, студенты и целые семьи — разношерстная колона паломников превратилась в единую, мощную силу.

Чтобы ощутить себя вместе с царем и его семьей эти люди специально приехали сюда из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Многие далеко не в первый раз. Эмоции переполняют, энергетика просто невероятная. Это шествие — своего рода православный Бессмертный полк, участников которого так же, как и 9 мая, объединяет бесконечная любовь к своему отечеству.

В числе паломников оказалось большое количество жителей Украины. Сергей Степанишин из Одессы несет на плечах дочь и не может нарадоваться тому, что, его мечта, наконец, исполнилась.

«Давно хотел попасть на крестный ход, и вот, попал!» — говорит мужчина. — Не чувствуется никакого разрыва между украинцами и россиянами, знаете. Мы православные люди, за столько километров ездишь, разница в людях не чувствуется».

На вопрос корреспондента ФАН, не тяжело ли идти с маленьким ребенком в поздний час, украинец ответил: «Абсолютно нет. Настроение приподнятое! Спать вообще не хочется!»

Ольга и Арсений Маленные тоже впервые на шествии. Мать и сын приехали в Екатеринбург из города Черкассы.

«Это очень приятно для нас попасть сюда, понимаете? Мы чувствуем, что мы одна семья! Нас ничего не разделяет, у нас нету этих границ. У нас нету того, что нам пытаются внести чужое в политике. Мы один народ, понимаете? У нас один дух, и это очень важно. Я думаю, что, если мы все будем вот так идти вместе, изменится наше общество, прекратятся эти войны. Это все не наше», — сказала Ольга Маленная.

По словам правнука убитого в Екатеринбурге друга и повара царской семьи Ивана Харитонова Петра Мультатули, сегодня Романовы являются «знаменем, которое Россия может противопоставить злу». В качестве такого он назвал новый сериал американской компании Netflix «Последние цари».

«Нынешняя Англия, начиная с 19 столетия, является таким духовным антиподом России. И эти силы, которые есть в Англии и США… Это противостояние антисистемы, которая сейчас наступает во всем мире. Антисистемы, которая уничтожает семью, веру, историю, язык. А государь наш представлял систему, — убежден кандидат исторических наук. — Покаяние — это изменение отношения к этому человеку. Мы меняемся, мы признаем, каемся и понимаем величие души этого святого человека, этой святой семьи, которая очень любила Россию и за Россию принесла себя в жертву».

С первыми лучами солнца в урочище Ганина Яма замерцали первые флаги. Желтые — самые многочисленные. Это отряд членов организации «Двуглавый орел». Вместе с представителями казачьего землячества в шествии приняло участие 460 человек.

«Наш народ до сих пор не принес покаяния за этот грех цареубийства, — считает зампред организации «Всемирный русский народный собор» Константин Малофеев. — Поэтому каждый раз, когда здесь в Екатеринбурге совершается крестный ход, который был начат владыкой Викентием и продолжается владыкой Кириллом, этот тот самый акт народного покаяния, который позволяет нам надеяться, что в будущем Россия сможет избавиться от этого греха и наше будущее будет лучше, чем наше настоящее».

Пять часов напряженной ходьбы, кажется, не сказались даже на самых взрослых участниках.

«В душе просто хорошо, понимаете, как будто с господом идешь. Я шел вместе с попами, вместе пели!» — делится впечатлениями паломник Анатолий Шведов. «В этом году легче, в прошлом было тяжелее», — говорит Ирина Рябченкова из Челябинской области.

Возглавляющий колонну митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл бодро преодолевает последний километр пути.

«Слава богу, дотянули! А так люди бодро идут! — говорит владыка корреспонденту ФАН. — Очень трогательно. Такое, знаете, братство, родство. Сейчас разбежимся все, разъедемся, уже будет как-то по-другому. А пока вот эти последние мгновения… Наслаждаюсь концом пути!»

По прибытию — молебен у монастыря святым царственным страстотерпцам и долгожданный отдых.

«Я в прошлом году первый раз приехал, и почему-то мне в сердце запало. Я для себя решил, что теперь каждый год буду ездить», — рассказал корреспонденту ФАН житель Нижнего Тагила Илья Нуров.

Татьяна Иванова приехала из Харькова, чтобы посмотреть Екатеринбург, музеи, храмы и все, что связано с царской семьей. В Крестном ходу оказалась случайно, но очень довольна, что присоединилась в паломникам.

«У нас же проблемы в стране, поэтому хочется, чтобы все наладилось, восстановилось. Чтобы был мир между нашими народами. Хотя, в принципе, этот один народ, просто так получилось почему-то... Об этом и молились во время шествия», — призналась женщина.

«Хочется же жить хорошо, вот и все! А хорошо, как можно жить? С богом, по заповедям. Вот это и объединяет людей, — рассуждает москвичка Марина Кулинская. — Приходят к вере, понимают, что нарушены все устои, жизнь разрушена. А теперь надо созидать заново все!»

Завершатся «Царские дни» 19 июля. Перед этим православные христиане отпразднуют Дни памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и алапаевских мучеников.