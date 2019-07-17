Хельсинки, 17 июля. Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, с таким заявлением выступило Минобороны Финляндии. Как говорится в сообщении ведомства, инцидент произошел утром во вторник, 17 июля.

Финляндия заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. По данным министерства, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство рядом с городом Порвоо. Как уточнили в военном ведомстве, пограничная охрана Финляндии занимается выяснением деталей произошедшего.

В июне Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении своих воздушных границ. По данным военных, истребители японских ВВС перехватили российские бомбардировщики в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море, сообщает информационное агентство «Киодо».

В оборонном ведомстве Японии уточнили, что сначала два российских бомбардировщика вошли в воздушное пространство страны на самом юге в районе острова Минами-Дайто, а потом двинулись на север. Затем один из бомбардировщиков якобы снова нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзе в Филиппинском море. Москва опровергла эти заявления.

Ранее МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Россия отметила увеличение количества учений стран НАТО с ядерной компонентой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, государства Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в военных учениях. В рамках тренировок стратегические бомбардировщики США совершают полеты «в чувствительных для России районах», уточнил он.

МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Грушко напомнил, как несколько дней назад B-52 «барражировали над Балтийским морем». Кроме того, заместитель главы МИД добавил, что растет число учений, «предусматривающих задействование ядерного оружия», Москва видит «усиление ядерной риторики».

Кроме того, в четверг МИД опубликовал сообщение в связи с 70-летием подписания Североатлантического договора. В российском МИД подчеркнули, что НАТО не собирается отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Россией. В сообщении МИД говорится, что со стороны НАТО продолжается «наращивание коалиционных потенциалов альянса и дальнейшее совершенствование военной инфраструктуры» у границ России «для оперативной переброски сил и средств на Восток». Дополнительные деньги выделяются на развитие системы ПРО, БПЛА и истребителей нового поколения.