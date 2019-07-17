Пять лет катастрофе Boeing в Донбассе: ФАН собрало главные вопросы к следствию JIT

Малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит ровно пять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донецкой области Украины, в районе вооруженного противостояния киевских войск и защитников Донбасса. В катастрофе погибло 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

На сегодняшний день все вовлеченные в гражданский конфликт на Украине стороны отрицают свою причастность к гибели авиалайнера. При этом Объединенная следственная группа (JIT), ведущая расследование со стороны Нидерландов, судя по всему, собирается продвигать «единственно правильную версию» катастрофы, в которой вина будет возложена на представителей ДНР и ЛНР и опосредованно — на Российскую Федерацию.

Педалируемая ими версия основывается в основном на фото- и видеодокументах сомнительной достоверности, а также на «перехватах СБУ», которые имеют следы последующего монтажа. При этом множество достоверных фактов, натурных экспериментов, вещественных доказательств и свидетельств очевидцев сознательно игнорируются и замалчиваются следователями JIT.

Об этих и других особенностях ведущегося расследования по катастрофе рейса МН17 — в материале Федерального агентства новостей.

Виновные назначены авансом

«Преступная группа», которую сегодня всячески пытаются демонизировать в расследовании JIT, состоит из трех граждан России и одного жителя Украины. Большая часть последней по времени пресс-конференции следственной группы была посвящена именно им. Докладчики из JIT демонстрировали прессе данные телефонных перехватов, скорее всего полученные через украинскую СБУ, которая имела летом 2014 года доступ к телефонной сети ДНР и ЛНР.

Впрочем, никаких доказательств преступного сговора в перехватах, опубликованных прежде или во время недавней пресс-конференции JIT, нет. Как заявили сами следователи, такой публикацией они хотели показать «связь пророссийских сепаратистов с Россией». Что, в общем-то, никогда не являлось секретом для тех, кто внимательно следит за событиями на юго-востоке Украины.

Другой смысловой «дырой» в построениях JIT стало отсутствие какого-либо мотива у ополченцев ДНР и ЛНР в самом акте уничтожения пассажирского лайнера, так как подобное действие однозначно приравнивало бы их к террористам.

В то же время мотивы украинской стороны, которая, наоборот, была всячески заинтересована в дискредитации ДНР и ЛНР, никогда всерьез не рассматривались следователями JIT. Да и вряд ли это представлялось возможным в реальности, поскольку, в нарушение всех норм о непредвзятости следствия, в состав группы JIT, кроме следователей из Нидерландов, Бельгии и Австралии, были включены представители Украины.

Показательно и то, что в состав следственной группы изначально не включили Малайзию, хотя разбившийся самолет принадлежал компании из этой страны и был там же зарегистрирован, а среди погибших было 43 малайзийца. В итоге Куала-Лумпур смог присоединиться к JIT только после внешнеполитического скандала, через несколько месяцев.

Обращает на себя внимание и то, что часть вещественных доказательств были переданы украинской стороне с вопиющими нарушениями так называемой сhain of custody (CoC). Под этим термином подразумевается «документированная цепочка передачи образцов», которая должна обеспечить сохранность и неизменность улик, а также отсутствие несанкционированного доступа к ним. В реальности важнейшие доказательств катастрофы, в частности тела пассажиров и экипажа, а также обломки сбитого лайнера, хранились в необорудованных помещениях завода им. Малышева в Харькове, а доступ к ним был очень слабо регламентирован и осуществлялся заинтересованной стороной — Украиной.

Стоит отметить и то, что целый ряд вещественных доказательств, которые были учтены JIT и представлены группой на пресс-конференциях, в результате опровергают версию о причастности ДНР и ЛНР к катастрофе. Так, представленная 24 мая 2018 года ракета комплекса «Бук» типа 9М38 с серийным номером 8868720, которую нашли на месте катастрофы, в итоге оказалась настоящим «троянским конем» для следствия.

Министерство обороны Российской Федерации проследило серийный номер ракеты и установило, что эта ракета была собрана 24 декабря 1986 года и получила бортовой (боевой) номер 886847379. Спустя всего 5 дней, 29 декабря, ее отправили железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152, где она и была принята на снабжение в начале 1987 года.

Войсковая часть 20152 в то время была 223-й зенитно-ракетной бригадой Прикарпатского военного округа, дислоцированной неподалеку от Тернополя. После получения Украиной независимости бригада была переформирована в 223-й зенитно-ракетный полк, который передислоцировали в район города Стрый Львовской области. В 2014 году этот полк принимал участие в конфликте в Донбассе, а его установки находились на боевом дежурстве, о чем есть многочисленные доказательства именно с украинской стороны.

Увы, на прямой вопрос об этом, прозвучавший на пресс-конференции 19 июня, представитель JIT так и не нашел что ответить: из его уст прозвучала лишь уклончивая отговорка о том, что «эксперты следственной группы изучают все вопросы, связанные с этим вещественным доказательством».

В действительности обломки ракеты украинского происхождения закрывают все спекуляции на тему о причастности ополченцев к катастрофе лайнера — одновременно превращаясь в железобетонное обвинение против Украины.

Неудобные вопросы к следствию

Ракетой с бортовым номером 886847379 проблемы Украины не ограничиваются.

Ранее считалось, что наихудшим вариантом для Киева при негативном развитии событий было бы его признание «случайного» пуска ракеты из украинского комплекса «Бук», так как в этом случае вину можно свалить на «стрелочников» из 223-й зенитно-ракетного полка.

Однако в действительности имеется немалая сумма доказательств того, что сбитие лайнера МН17 было отнюдь не случайностью, но заранее запланированной операцией украинских спецслужб, санкционированной в Киеве на самом высоком уровне и, возможно, поддержанной из-за рубежа.

На дату 17 июля 2014 года на линии соприкосновения в Донбассе, согласно сообщениям украинских СМИ, было развернуто как минимум два дивизиона украинских зенитных комплексов «Бук». Нахождение их в этом регионе вдвойне удивительно, так как в распоряжении ДНР и ЛНР не было ни одной единицы боевой авиации — ни самолетов, ни вертолетов. Все пять лет следствие JIT игнорирует этот подтвержденный факт.

Американская компания DigitalGlobe проводила съемку Донецкой и Луганской области в высоком разрешении за день до трагедии, 16 июля 2014 года. В Сети до сих пор доступна демоверсия этой съемки в низком разрешении, однако в 2017 фотографии высокого разрешения были удалены из каталога компании.

Почему-то следствие JIT не запрашивало эти спутниковые снимки. Не оттого ли, что на них будут однозначно видны позиции украинских дивизионов «Бук», что окончательно снимет вопрос об их присутствии в районе гибели рейса МН17?

При этом сокрытие информации на сайте DigitalGlobe произведено, судя по всему, намеренно: в остальных случаях компания не цензурирует коммерческую информацию, которую она, наоборот, стремится продать всем желающим.

Согласно сообщению российского Минобороны, в день 17 июля 2014 года в Донбассе была отмечена интенсивная работа всех девяти имевшихся в то время у Украины работоспособных РЛС «Купол-М1», которыми оснащены украинские зенитные комплексы «Бук». Однако, по заявлению украинской стороны, которое она сделала во время приезда в Киев следственной группы JIT в 2015 году, все радарные установки «Купол-М1» были якобы «отключены», поскольку в этот день полеты военной авиации Украины будто бы «не проводились» (что, кстати, тоже является ложью).

При этом в материалах дела не только не появились данные работавших украинских РЛС «Купол-М1», но и не была дана оценка сознательному уклонению Украины от предоставления вещественных доказательств. В свою очередь, украинские военнослужащие, которые несли дежурство на этих комплексах с работающими РЛС, так и не были привлечены в качестве свидетелей.

Следователями JIT точно так же не учтены первичные и вторичные данные российских радаров Ростовского центра УВД и военного радара «Утес-Т». Они показывают отсутствие пуска зенитной ракеты из района населенного пункта Снежное, где, по мнению JIT, в тот роковой день якобы находился комплекс «Бук» ополченцев.

Кроме того, за месяц до катастрофы, 16 июня 2014 года, загадочная группа «диверсантов» повредила курсовой радар ТРЛК-8 в селе Зайцево Артемовского района Донецкой области. Расследование по факту повреждения радара Киев не проводил, а в материалах расследования JIT и вовсе указано, что радар к 17 июля 2014 года находился на «плановом техобслуживании». Таким образом, дезавуируется сознательное уничтожение радара неизвестными лицами.

Надо сказать, что радар именно ТРЛК-8 в Зайцеве был критически важен для восстановления реальной картины катастрофы, так как именно он обеспечивал контроль воздушной зоны, в которой был сбит рейс МН17. Штатные радары в Ростове и Днепропетровске практически не видели в том районе злополучный Boeing: для них его рейс был практически на отметке радиогоризонта. Неясно, почему голландское следствие приняло версию Украины о «техническом обслуживании» ТРЛК-8 и зачем украинская сторона скрывала умышленное повреждение радара неизвестными.

До сих пор не получила своей оценки и одна из первых версий катастрофы рейса МН17, предполагавшая использование украинского штурмовика: либо для сопровождения лайнера, либо, что не исключено, — для его поражения. На сегодняшний день известно о 22 свидетелях на местах, которые утверждают о факте нахождения военного самолета рядом с МН17. Более того, известен даже украинский пилот, который, возможно, сопровождал Boeing на своем Су-25, — это майор 299-й бригады Владислав Волошин.

Фамилия Волошина известна из показаний механика той же части Евгения Агапова. Более того, впоследствии в СМИ была даже опубликована копия плана полета Су-25 майора Волошина в день катастрофы. План показывает, что украинская военная авиация работала в зоне, где был сбит гражданский лайнер, и вскрывает ложь Украины о том, что «полеты в тот день не производились».

Через два дня после катастрофы Boeing, 19 июля 2014 года, за неизвестные заслуги летчик Волошин был награжден орденом мужества III степени, а его портрет повесили среди изображений 16 героев АТО в администрации президента Украины Петра Порошенко.

Однако уже 18 марта 2018 года в украинском Николаеве Волошин покончил с собой в своей квартире: по версии следствия, он зашел в ванную, выстрелил в грудь, а спустя два часа скончался. О причинах самоубийства Волошин никому так и не рассказал, а посмертной записки при нем найдено не было. Очевидных причин для самоубийства у Волошина не было — к тому времени он работал на спокойной и «хлебной» должности директора Николаевского аэропорта.

Удивительно, но следователи JIT так и не допросили майора Волошина во время своих поездок на Украину в 2015—2018 годах. Не были взяты и показания у его сослуживцев из 299-й бригады, хотя, по утверждению Агапова, первыми словами Волошина по возвращению на взлетную полосу из неба Донбасса были: «Не тот самолет...» Сам пилот был крайне возбужден, а на пилоне внешней подвески не хватало одной ракеты «воздух-воздух». Летные планы 229-й бригады украинских ВВС в день 17 июля до сих пор не проанализированы JIT, а проверка учета вооружения этого подразделения не проводилась.

Наконец, в телах пассажиров рейса МН17 не найдено поражающих элементов в форме «бабочки» (двутавра), характерных для заряда ракеты комплекса «Бук-М1», стоящего на вооружении в России. А вот десятки поражающих элементов в форме «кирпичиков», наоборот, были извлечены из обшивки лайнера и из тел пассажиров.

Единственные две «бабочки» были найдены в телах пилотов, которые по загадочной причине зачем-то завозились украинской стороной на завод им. Малышева в Харькове. При этом даже эти двутавры по весу оказались меньше заводских стандартов: они весили 5,7 грамма и 6,1 грамма вместо 8 грамм.

Конечно, уменьшение веса является обычным эффектом при столкновении поражающего элемента ракеты с препятствием. Это было наглядно продемонстрировано в натурном эксперименте, проведенном российской корпорацией «Алмаз-Антей», которая постаралась воспроизвести обстоятельства катастрофы 17 июля 2014 года. Однако в эксперименте «Алмаз-Антея» сохранившие форму двутавры после взрыва весили более 7 грамм.

Кстати, эксперименты «Алмаз-Антея», наглядно доказавшие, что Boeing-777 был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения Российской армии еще в 2011 году, также были проигнорированы JIT. Ведь включение этой экспертизы в перечень доказательств потребовало бы признания еще одного момента.

Дело в том, что при исследовании площади поражения корпуса самолета и проведении математических расчетов специалистами «Алмаз-Антея» был сделан вывод, что пуск ракеты мог быть произведен только с территории под контролем Киева. Тогда как гипотетический запуск из района Снежного, на котором так настаивает JIT, дал бы совсем иную картину разрушений кабины лайнера.

Вместо выводов

Как видим, сумма неприятных вопросов и «неудобных» доказательств не оставляет от расследования JIT камня на камне. Все эти вещественные доказательства на порядок убедительнее мутных видео, нечетких фотографий, неясных показаний и непроверенных перехватов, которые никак не приводят к главному — единству всех факторов: мотива, места преступления, орудия преступления и сценария катастрофы.

Для ополченцев ДНР и ЛНР такое доказательство попросту невозможно выстроить — в середине лета 2014 года они больше охраняли блокпосты и терпели жесточайшие обстрелы, нежели думали о небе над головой. Например, представленные JIT записи переговоров неких казаков из Чернухина, которые утверждают, будто они «сбили самолет», нелепы сами по себе: в то большая часть ополченцев и казаков имели при себе только стрелковое оружие и не могли остановить даже прорыв украинских танков на Дебальцево.

Критическая масса этих и других вопросов к Украине давно сформирована и не раз была озвучена. Однако JIT вот уже пять лет продолжает последовательно игнорировать и замалчивать их, пытаясь выгородить Украину и сделать ее как минимум непричастной к следственному процессу. Вот только получается это все хуже и хуже.