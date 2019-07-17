Клинцевич отреагировал на обвинения немецких СМИ в адрес России

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine обвинило Россию в «нежелании» спасать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению автора заметки, Запад должен отреагировать на это и дать отпор «российской агрессии». Публицист Рейнхард Весер считает, что НАТО следует укрепить обороноспособность Грузии и Украины для того, чтобы сдержать Москву.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что публикация немецкого таблоида не заслуживает доверия. Парламентарий напомнил, как на днях американское издание попыталось в очередной раз обвинить Россию в участии в гражданской войне на Украине.

«Это тактика коллективного Запада. Все же знают эту историю с итальянскими террористами, которых задержала полиция, после чего последовали заявления о том, что это — русские, которые воевали против Вооруженных сил Украины. А полиция дала сноску, что это — люди, которые воевали против Донбасса», — говорит сенатор.

Российский политик обратил внимание также и на тот факт, что информация, поставляемая средствами массовой информации, является более востребованной обществом, чем данные, предоставляемые официальными структурами.

«Ту информацию, которую дал канал CNN, услышали сотни миллионов людей. А то, что озвучила полиция, услышала, быть может, пара миллионов. Происходит психологическое кодирование населения, связанное с фейковой информацией. Оно направлено на то, чтобы настроить слушателей, читателей, телезрителей против России», — продолжает член комитета СФ по обороне и безопасности.

В завершение беседы он напомнил, что именно Вашингтон принял одностороннее решение выйти из ДРСМД. После этого Москва вынуждена была пойти на аналогичный шаг.

«Эта статья — сплошное вранье. Американцы без объяснения причин вышли из ДРСМД. Но информационные агентства говорят о том, что из Договора о ракетах средней и меньшей дальности США вышли по «вине» России. Жирные и ленивые европейцы, а также многие другие люди, которые верят в то, что пишут и говорят, слепо верят, что эти русские опять выступили в качестве «агрессора». А то, что говорим мы, никто не слышит», — с сожалением заключил Франц Клинцевич.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, по его словам — из-за «несоблюдения его условий российской стороной» (претензии предъявляются к крылатой ракете 9М729). 23 января Минобороны пригласило иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Однако представители стран-членов НАТО не явились на мероприятие.