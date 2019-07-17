В колонии прокомментировали видео с «играющими в футбол» Кокориным и Мамаевым

Белгород, 17 июля. Начальник исправительной колонии (ИК-4) УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов прокомментировал опубликованное в Сети видео, на котором похожие на форварда Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева люди играют в футбол.

По его словам, футболисты в настоящее время сидят в штрафном изоляторе.

«Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН», — цитирует «Спорт-Экспресс» Плясова.

Ранее Telegram-канал Mash разместил ролик из колонии, где молодые люди играют в футбол.

Напомним, 11 октября прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий устроили две драки в Москве — на парковке у отеля «Пекин» и в кафе «Кофемания» — и были арестованы по обвинению в избиении руководителя департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В начале мая Пресненский суд российской столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения. 13 июня Московский городской суд отменил приговор нижестоящей инстанции, но вынес новый — с аналогичными сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Как сообщал «Царьград», 4 июля Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.