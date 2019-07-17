Украинская актриса жестко раскритиковала русофобский телемост Украина — Грузия

Антироссийский телемост между Украиной и Грузией, даже анонс которого сопровождался запредельным хамством со стороны украинского ведущего, состоится вечером в среду. Рекламировать это сомнительное мероприятие не будем, любители, скажем так, фекалий сами все найдут. По мысли организаторов этого «мероприятия», их русофобский креатив станет ответом на добрый хороший российско-украинский телемост «Надо поговорить», который состоялся на «России 1» на прошлой неделе. Звездой и душой этого телемоста стала украинская актриса и режиссер, руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко: ее искреннее обращение к россиянам вызывало слезы у многих участников программы.

За свою нормальную, человеческую, честную позицию Титаренко уже получила тысячи оскорблений и сотни прямых угроз от так называемых «украинских патриотов». Но актриса не собирается отказываться от своих взглядов и намерена продолжить борьбу за то, что считает правильным и полезным для ее страны — Украины.

Специально для Федерального агентства новостей с Любовью Титаренко побеседовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

— Телемост Россия – Украина впервые открыл вас массовому российскому зрителю. Ваше выступление, на мой взгляд, было самым искренним и трогательным. Вся студия плакала. Какие у вас ощущения от телемоста, тяжело ли далось вам решение сказать те слова, которые услышали россияне и украинцы в тот вечер?

— Нравственность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Телемост показал, что, когда вопрос идет о жизни и смерти в полном смысле этого слова, ты должен или сказать правду, или уйти. Это была экстремальная ситуация, а в ней, как правило, чаще всего выживают не физически крепкие, а сильные духом.

Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть. Я согласилась на телемост, чтобы рассказать правду о себе, о любимой Украине и о многострадальном Донбассе. Хотела, чтобы Россия увидела, как много у нас общего.

Удалось ли мне донести эту правду? Не совсем. Все происходило очень быстро. Ведущие как-то сами дополняли мои ответы, спешили. Я, правда, очень волновалась. Была настроена на серьезный разговор. А это, как оказалось, не всем было нужно. Ведь главной темой телемоста должен был быть Донбасс! Война! Она стала камнем преткновения в наших отношениях.

Я вспомнила [писателя Николая] Островского. Его Павку Корчагина. Он говорил:

«Самое дорогое в жизни — быть всегда бойцом, а не плестись в обозе третьего разряда».

[Артист Владимир] Конкин прекрасно отобразил его на экране. И я видела глаза этого блестящего артиста, они были наполнены слезами. Для меня мерило ценности человека — как он держится в борьбе. Я, как никто, понимаю, что жизнь — не слезы, а страшная борьба, и я всегда боролась с тем, что мешает жить.

— После телемоста вас начали травить в украинском сегменте соцсетей. В украинских медиа по вам тоже прилично прошлись. В довершение вас внесли в списки скандального «Миротворца». Как вы все это пережили?

— Меня действительно засыпали оскорблениями и угрозами, но им не понять, что для меня Украина — родная земля, золотая колыбель. И еще я знаю, что любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру. Поэтому патриотизм не должен ослеплять. Нужен ясный рассудок, а не слепая страсть.

Ночь после телемоста прошла без сна. С утра собралась и поехала на фестиваль. Он был в плане моего расписания. Провела день с людьми. Травля в соцсетях несравнима с той большой любовью, в которой я купаюсь.

Вечером была в кругу семьи и самых близких друзей (убитого в 2015 году писателя) Олеся Бузины. В этот день гению исполнилось бы 50 лет. Он совесть Украины! Его мама Валентина Павловна воспитала сына патриотом, честным и мужественным поэтом!

[Сайт] «Миротворец»? Это глупо! Я не предала Украину! Я просто еще люблю Россию. Люблю все республики великого Союза!

— В последнее время много новостей из области межгосударственных отношений России и Украины. Сначала Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в «нормандском формате», добавив туда Дональда Трампа и Терезу Мэй. Затем Зеленский позвонил Путину, и таким образом начался межгосударственный диалог между лидерами двух стран. Вас воодушевило произошедшее?

— Нет! Не воодушевило. Все это предвыборные гонки! Пиар [Зеленского и его партии]!

— На Украине раздаются угрозы в адрес телеканалов NewsOne и «112». Первому из-за угроз радикалов пришлось отменить участие в телемосте, а второй отказался от демонстрации нового фильма Оливера Стоуна про Украину. Совершен теракт: 112 канал расстреляли из гранатомета. Как, по вашему мнению, можно остановить этот поток угроз и насилия, и должен ли Зеленский вмешаться в эту ситуацию и встать на защиту телеканалов?

— Конечно должен! Он — гарант конституции. Если у нас демократия, то мы имеем право смотреть те фильмы и телеканалы, которые выбираем сами. Журналисты должны быть защищены. Сегодня им опасно заниматься [на Украине] своей профессией.

Мой любимый телеканал «НАШ» также подвергался нападкам радикалов! Его даже поджигали! Телеведущий Тигран Мартиросян один вышел против разъяренной толпы, уверена, проплаченных молодчиков. У канала пытались забрать лицензию.

Каждый день журналисты на острие. Этот поток насилия можно остановить, было бы желание МВД. Но, к сожалению, инакомыслие, желание Евгения Мураева (владельца телеканала «НАШ» и одного из лидеров «Оппозиционного блока») изменить Украину, остановить войну, власти не подходит. Поэтому и канал «НАШ» всегда под прицелом.

Но, уверена, люди начинают понимать, кто есть кто. Кто пиарится, а кто несет правду. Я НАША (так Титаренко поддерживает канал «НАШ». — Прим. ФАН)! И большое счастье, что бывший гнилой парламент уходит! Даст бог — Зеленский начнет работать! Удачи ему. Было бы неплохо, если он пригласит в команду Евгения Мураева, например, предложит ему пост премьер-министра.

— Одновременно с телемостом Россия — Украина чуть не состоялся хамский телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави-2». В последний момент это «мероприятие» перенесли на неделю. Анонсируя это безобразие, украинский телеведущий нецензурно поддержал хамство своего грузинского коллеги, но «славы», на которую рассчитывал, не снискал. Очередного хама просто проигнорировали.

При этом в Грузии после хамства телеведущего большое количество людей вышло с протестами к телеканалу. Президент, премьер-министр и МИД Грузии выразили возмущение. В случае же с Украиной — полная тишина. Украинского хама никто из официальных лиц не одернул, на улицы украинских городов, чтобы осудить эту выходку, тоже никто не вышел. Почему так получилось?

— Моральное разложение, бурная воинствующая безнравственность. Прославиться любой ценой. Но, рожденный ползать — летать не может. Он [украинский телеведущий-матерщинник «24 канала»] — просто извращенец и хам! Такого «журналиста» нужно в бан.

А люди? Да, не вышли! И это беда. Гете говорил: