Москалькова рассказала, какие изменения в законах помогут защитить права россиян

Москва, 17 июля. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ ждет завершения работы над законопроектами, которые дадут больше возможностей россиянам получить гарантии защиты своих прав и свобод. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после выступления в Госдуме с докладом об итогах работы за 2018 год.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей она поделилась планами и идеями изменения законодательства, которые помогли бы минимизировать жалобы на нарушение прав.

«Мы ждем завершения работы над законопроектом о региональных уполномоченных. Этот законопроект идет с большим пакетом других законов, направленных на повышение независимости и эффективности этого института, расширение инструментария и полномочий, взаимодействия с другими органами власти, выравнивание прав и обязанностей уполномоченных, а значит — повышает возможность получить гарантию защиты своих прав и свобод», — сказала Татьяна Москалькова.

Москалькова рассказала, что хотела бы развернуть работу по созданию превентивного механизма, который уже действует в 65 странах. Идея заключается в том, что ряд экспертов при институте омбудсмена по поручению уполномоченного будут проверять обстоятельства нарушений прав заключенных в колониях и тюрьмах.

«У нас ОНК созданы по территориальному принципу, но можно было бы повысить уровень общественного контроля, если бы он был не территориальным, а предметным, сконцентрированным при уполномоченном, как в других государствах. Мне бы хотелось, чтобы мои сотрудники имели право самостоятельно проводить проверки, которое сегодня отсутствует», — отметила Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что депутатам стоит поработать над законами, которые будут направлены против насилия в семье, защитят трудовые права россиян и позволят заключенным отбывать наказание ближе к родным и близким.