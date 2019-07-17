Орбакайте показала идеальную фигуру на фоне лунного затмения

Москва, 17 июля. Российская певица Кристина Орбакайте показала в Instagram свою идеальную фигуру на фоне лунного затмения.

Артистка выбрала идеальное место и время для кадра, который веет загадочностью, — 48-летняя исполнительница позирует в длинном черном платье на фоне океана и лунного затмения.

«Лунное настроение», — написала под фото дочь звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой.

Как известно, певица и ее семья живут на два дома, и значительную часть времени Орбакайте проводит в Соединенных Штатах. Необычной красоты снимок звезда как раз сделала в США, а именно в Майами-Бич.

Восхитились снимком знаменитости не только поклонники, но и коллеги по цеху. В их числе популярный певец Филипп Киркоров, музыкант Игорь Николаев, певица Анита Цой.

«Полнолуние — сон, сон! Ночь безумия», — написал Киркоров. «Кристина! Браво! Юрмальская тусовка тебя любит и скучает!» — добавил Николаев. «Крутая атмосфера», — восхитилась пейзажом Цой. «Как красиво! Неужели это в эту ночь полнолуния и лунного затмения?!» — поинтересовалась у Орбакайте актриса театра и кино Алика Смехова.

Поклонники эстрадной певицы не скупились на комплименты и написали звезде массу приятных слов.