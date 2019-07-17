Экс-солистка «Ленинграда» считает, что распускать группу нет смысла

Санкт-Петербург, 17 июля. Бывшая солистка «Ленинграда» Юлия Коган уверена, что группировка продолжит свой творческий путь после временной паузы.

В интервью «Петербургскому дневнику» она рассказала о своей жизни, отметив, что после ухода из «Ленинграда» занялась сольным проектом.

«В нашей профессии самое сложное — узнаваемость. Каждый хочет быть кем-то: Майклом Джексоном, Мадонной или Уитни Хьюстон. А придумать свой образ сложно. «Ленинград» дал мне узнаваемый стиль», — призналась Коган.

Она отметила, что не видит смысла в роспуске группы. С ее точки зрения, коллектив взял временную паузу.

По словам исполнительницы, каждая артистка «хочет быть красивой лирической героиней», при этом немногие задумывались о том, что «шальная девушка на выступлении гораздо интереснее». Юлия отметила, что ведет социальные сети самостоятельно. Коган уверена, что напыщенность и роскошь в Интернете — не признак большого ума.

«Я считаю себя адекватной, поэтому просто показываю там свою человечность. А понты можно увидеть в глянце», — объяснила она.

Юлия рассказала и про свой последний альбом под названием «Жесткая лирика», который вышел в 2017 году. Она призналась, что выбрать одну любимую песню не может — для нее все композиции, как собственные дети. Артистка подчеркнула, что в настоящее время работает над новыми песнями.

«У меня плохо с идеями, а целиком писать тексты я не очень люблю. Поэтому чаще всего – я соавтор песен. Обычно мне их присылают, а я уже правлю», — рассказала певица.

По ее мнению, артист, автор слов и автор музыки должны быть разными людьми: важно, чтобы каждый занимался своим делом.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что решение Шнурова завершить концертную деятельность в составе группы «Ленинград» можно считать либо рекламным ходом и попыткой набить себе цену, либо осознанным шагом перед стартом политической карьеры.