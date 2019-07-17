МИД КНР высоко оценил слова Лаврова о «китайской угрозе»

Пекин, 17 июля. Пекин высоко ценит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о раскручивании мифа «китайской угрозы» для Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.

Министр в интервью газете «Аргументы и Факты», говоря о пограничном вопросе двух стран, подчеркнул, что продвижение слов о якобы «китайской угрозе» — дело рук тех, кого беспокоит конструктивное развитие отношений Москвы и Пекина.

Лавров прокомментировал также данные о проживании в Сибири и на Дальнем Востоке 12 миллионов китайцев, указав, что цифра, очевидно, вызывает сомнения, а страхи, связанные с ней, явно преувеличены.

«Китай высоко ценит четкие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран», — подчеркнул представитель МИД КНР на брифинге.

Он отметил, что за последние годы сотрудничество Москвы и Пекина проявилось в значительных результатах во многих сферах, что произошло благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран.

Дипломат напомнил, что в 2001 году Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Отношения стран укреплены настолько, что им не страшны угрозы и вызовы в их адрес.

«Любые попытки вбить клин в отношения между Россией и Китаем потерпят неудачу», — констатировал он.

Ранее председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной российской дороги «Меридиан». Она соединит Западную Европу и Китай. Планируется, что строительство трассы будет начато от границы с Казахстаном. Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей. Его реализация будет осуществляться без государственного финансирования.