Госдума упростит порядок выдачи вида на жительство

Москва, 17 июля. Госдума приняла во втором чтении проект об упрощении порядка предоставления разрешений на временное пребывание и видов на жительство. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Данным законопроектом мы расширяем возможности для наших соотечественников, русскоязычных граждан из государств – республик бывшего СССР, выпускников российских вузов, иностранных граждан, которые желают жить и работать в Российской Федерации, получить вид на жительство на бессрочной основе, разрешение на временное пребывание вне квот и иных установленных законом требовании и формальностей», — напомнил в ходе заседания заместитель председателя профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Значимость инициативы в беседе с журналистами подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такие категории граждан не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, а документы для проживания должны оформляться в максимально сжатые сроки.

Володин напомнил, что соответствующие поправки в законодательство подготовлены по поручению российского лидера Владимира Путина.

«Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь, это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн», — отметил Вячеслав Володин.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня после дня его официального опубликования.

Ранее ФАН сообщило, что Госдума в третьем чтении приняла законопроект о «миграционной амнистии». Он позволяет восстановить российское гражданство людям, которые лишились его из-за ошибок в документах.