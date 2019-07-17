Курды продают незаконно добытую на востоке Сирию нефть через израильского бизнесмена

Израильский бизнесмен Моти Кахана подтвердил в интервью телеканалу i24NEWS, что он действительно сотрудничает с сирийскими курдами в деле продажи нефти, незаконно добываемой ими в оккупированных районах на северо-востоке САР. Подробнее о том, как работает данная откровенно преступная схема, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее ливанское издание Al Akhbar сообщило, что в распоряжении его журналистов оказалось письмо представителя политического крыла Демократических сил Сирии (SDF) Ильхам Ахмед, в котором она уполномочила израильского предпринимателя представлять курдов во всех вопросах, связанных с продажей сирийской нефти.

Кахана заметил, что, получив одобрение от руководства так называемого Сирийского Курдистана, ему теперь необходимо обсудить ряд деталей и окончательно подтвердить грядущее партнерство с Соединенными Штатами, курирующими Рожаву. Также бизнесмен поделился, что на данный момент планируется экспорт 125 тысяч баррелей ежедневно, однако он рассчитывает увеличить оборот до 450 тысяч.

В письме Ильхам Ахмед указала, что ориентировочная цена за один баррель может варьироваться от 22 до 35 долларов по усмотрению самого Моти Каханы. Таким образом, если учесть, что курды удерживают порядка 80% нефтяных месторождений в Сирии, то можно рассчитать их ожидаемый примерный годовой доход от контрабанды энергоресурсов — около трех миллиардов долларов.

Примечательно, что позже в интервью другому израильскому информагентству — ISRAland — Кахана не признал свое участие в данной схеме продажи сирийской нефти. Похоже на то, будто он вдруг вспомнил, что все данные действия полностью противоречат международному праву и являются преступлением.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что подобная «коллаборация» SDF, Тель-Авива и Вашингтона фактически является разграблением сирийского государства и его народа.

«Нефть на востоке САР сейчас добывается и реализуется по криминальным теневым экономическим схемам. Безусловно, со стороны США и их союзников это явная кража ресурсов у другой независимой страны. Они выступают откровенными бандитами и оккупантами. Поэтому понятно, почему израильский предприниматель так быстро «переобулся». Скорее всего, ему нужна была своего рода реклама, и потому он решился привлечь покупателей дешевой украденной нефтью, открыто заявив о своей деятельности сотрудникам СМИ. Однако сам, вероятно, потом понял, что переборщил с пиаром», — предположил наш собеседник.

С другой стороны, такое поведение демонстрирует, что он чувствует небывалую безнаказанность и просто не воспринимает суверенность и независимость соседней арабской республики как нечто непреложное. Точно так же, как это делают и его союзники-американцы.

«Данные события хорошо показывают, в чем на самом деле цель присутствия США в Сирии, за которое они так держатся. Никакой борьбой с терроризмом, о котором они только говорят, в их зоне контроля и не пахнет. Все насаждаемые американцами «цветные революции» призваны установить в странах контролируемую систему, при которой экономической основой становится теневая экономика, а главной политической силой — лояльные вооруженные бандформирования», — отметил эксперт.

Между тем «Демократические силы» в данной ситуации в очередной раз предают родину, служа в угоду интересов иностранных оккупантов, добавил Александр Перенджиев.