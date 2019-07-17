Сирия новости 17 июля 16.30: теракт в Алеппо, в Дейр-эз-Зор прибыл конвой тяжелой техники SDF

Сирия, 17 июля. В Алеппо произошел взрыв на рыночной площади в городе Аль-Баб, в Дейр-эз-Зор направлен конвой тяжелой военной техники SDF после нападения на блокпост. В Хасаке террорист-смертник взорвал автомобиль у курдской штаб-квартиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов на северо-западе Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Идлибе и в Даръа, провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации нападений на курдские блокпосты в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Курды: строят укрепления в Дейр-эз-Зоре после нападения и стягивают конвой тяжелой военной техники.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд сирийских военнослужащих провел рейд в районе поселка Маррат на востоке провинции на фоне участившихся нападений «спящих ячеек» ИГИЛ1 на востоке провинции, как передал Deir Ezzor 24.

У города Дибан курдские отряды стягивают конвои тяжелой военной техники и начинают строить оборонительные укрепления, согласно сообщению Twitter-канала News Jorf. Примечательно, что утром на курдский блокпост нападала вооруженная группировка, которая застрелила двух ополченцев «Демократических сил Сирии» (SDF). Местные активисты ожидают новой волны рейдов и арестов среди местного населения со стороны курдского ополчения SDF при поддержке международной коалиции.

Провинция Даръа

Боевики «умеренной оппозиции» утром напали на военный автомобиль сирийской армии на дороге у города Ядуда к западу от столицы провинции Даръа. Отряд отбил нападение боевиков, но в результате перестрелки пострадали шесть солдат, о чем сообщает новостной портал SANA. Пострадавшие были направлены в госпиталь. Напомним, что 14 июля неизвестные боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ на дорожном участке Хараба – Маараба. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексей Бакина, пострадавших среди российских военнослужащих и повреждений военной техники нет. Отметим, что в Даръа по-прежнему сохраняются очаги напряженности, где сохранились группировки боевиков.

Провинция Хама

Согласно сообщению новостного портала Baladi News, ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в поселке Зияра. Также военные самолеты ударили с воздуха по объектам радикалов и складам боеприпасов у деревни Сарман, Тель-Васат, Аль-Каркур и Аль-Умкиа, расположенные на равнине Аль-Габ в северо-западной части Хамы, как передал новостной портал Step News Agency. Сведения о потерях радикалов в живой силе или технике пока что уточняются.

Провинция Хасака

Очередное нападение на курдский блокпост было совершено к востоку от реки Евфрат. На этот раз взрыв прогремел в районе Гувейран столицы провинции Хасака. Террорист-смертник подорвал свой автомобиль у курдского блокпоста, как передает новостной канал Syria Watan News. В результате взрыва были ранены три мирных жителя, никто из курдского ополчения не пострадал. Место взрыва было оцеплено курдскими силами внутренней безопасности «Асайиш». Вероятный организатор атаки - джихадисты «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.