Взрыв произошел в сирийской провинции Хасака, есть пострадавшие

Дамаск, 17 июля. Взрыв произошел в городе Хасака в одноименной сирийской провинции на северо-востоке страны в среду. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, взрывное устройство было заложено в автомобиле Suzuki. Инцидент произошел в квартале Гувейран возле ветряной мельницы. В результате взрыва травмы получили по меньшей мере два человека, информация о погибших не сообщалась. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Кроме того, в среду четверо сирийских военных погибли в результате взрыва в провинции Даръа на юге страны, 14 человек получили ранения. Террористы установили взрывное устройство в автомобиле, который перевозил солдат к военным пунктам. Также в среду взрыв унес жизни двух женщин в окрестностях Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.